Магнітні бурі в лютому 2020: дати магнітних бур

Магнітні бурі в лютому нагрянуть сім разів. Спалахи на сонці відбуватимуться з невеликою періодичністю протягом усього місяця.
Перші коливання прогнозуються в перших числах місяця – з 4 по 6 лютого.
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Магнітні бурі в лютому 2020:
- 4, 5 і 6 лютого
- 10 і 11 лютого
- 23 лютого
- 28 лютого
Магнітні бурі в лютому 2020 року будуть досить сильними, і метеозалежні люди можуть їх відчути. Особливо сильні коливання магнітного поля відбуватимуться 4, 5, 6, 10 і 11 лютого.
У ці дні можуть початися сильні головні болі, стрибки тиску, слабкість, сонливість або безсоння.
Нагадаємо, в період коливань магнітного поля потрібно більш ретельно стежити за своїм здоров’ям. Факти ICTV розповідали, як вберегтися від впливу магнітних бур.
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