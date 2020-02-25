Леся Українка – відома українська письменниця і культурний діяч. З нагоди 149 річниці з дня її народження Факти ICTV підготували коротку біографію і найвідоміші вірші поетеси.
Біографія Лесі Українки
Лариса Петрівна Косач народилась 25 лютого 1871 року у місті Новоград-Волинський у родині інтелігенції. Її мати, Ольга Петрівна Драгоманова-Косач, – письменниця, відома під псевдонімом Олена Пчілка. Батько був високоосвіченим поміщиком, який дуже любив літературу і живопис.
Дитячі роки Лесі минули на Волині у Новограді-Волинському, в селі Колодяжне під Ковелем.
Леся з дитинства дуже любила музику, старанно вчилась грати на фортепіано. Однак туберкульоз кісток, на який вона захворіла, змусив дівчину припинити заняття.
Через хворобу Леся Українка не могла відвідувати заняття у гімназії, але це не завадило їй самостійно вивчити 11 мов і написати для сестер підручник Стародавня історія східних народів, який пізніше видали у Катеринославі (Дніпрі).
У віці 36 років Леся Українка вийшла заміж. Її офіційним чоловіком став давній друг Климент Квітка.
Останні роки життя письменниці минули в подорожах на лікування до Єгипту і на Кавказ.
Померла Леся Українка 19 липня 1913 року в Сурамі (Грузія) у віці 42 років.
Найвідоміші вірші Лесі Українки
Як дитиною, бувало
Як дитиною, бувало,
Упаду, собі на лихо,
То хоч в серце біль доходив,
Я собі вставала тихо.
Що, болить? – мене питали
Але я не признавалась.
Я була малою горда,
Щоб не плакать, я сміялась.
А тепер, коли для мене
Жартом злим кінчиться драма
І от-от зірватись має
Гостра, злобна епіграма,
Безпощадній зброї сміху
Я боюся піддаватись,
І, забувши давню гордість,
Плачу я, щоб не сміятись.
***
Хотіла б я тебе, мов плющ, обняти
Хотіла б я тебе, мов плющ, обняти,
Так міцно, щільно, і закрить од світа,
Я не боюсь тобі життя одняти,
Ти будеш, мов руїна, листом вкрита.
Плющ їй дає життя, він обіймає,
Боронить від негоди стіну голу,
Але й руїна стало так тримає
Товариша, аби не впав додолу.
Їм добре так удвох, – як нам з тобою, –
А прийде час розсипатись руїні, –
Нехай вона плюща сховає під собою.
Навіщо здався плющ у самотині?
Хіба на те, аби валятись долі
Пораненим, пошарпаним, без сили
Чи з розпачу повитись на тополі
І статися для неї гірш могили?
***
Хотіла б я піснею стати
Хотіла б я піснею стати
У сюю хвилину ясну,
Щоб вільно по світі літати,
Щоб вітер розносив луну.
Щоб геть аж під яснії зорі
Полинути співом дзвінким,
Упасти на хвилі прозорі,
Буяти над морем хибким.
Лунали б тоді мої мрії
І щастя моє таємне,
Ясніші, ніж зорі яснії,
Гучніші, ніж море гучне.
***
Стояла я і слухала весну
Стояла я і слухала весну,
Весна мені багато говорила,
Співала пісню дзвінку, голосну
То знов таємно-тихо шепотіла.
Вона мені співала про любов,
Про молодощі, радощі, надії,
Вона мені переспівала знов
Те, що давно мені співали мрії.
До слова, в Україні знімають біографічний фільм про Лесю Українку, який має вийти у прокат у 2020 році. Тизер стрічки Узлісся раніше публікували Факти ICTV.