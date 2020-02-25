Дієтичні млинці на Масляну 2020 - найкращі рецепти

Дієтичні млинці на Масляну 2020 допоможуть дотриматись традицій свята і не зіпсувати фігуру.
Рецептів дієтичних млинців існує дуже багато і вони не дуже складні.
Факти ICTV зібрали кілька простих рецептів млинців, які не позначаться на нашій фігурі.
Млинці на кефірі
ІНГРЕДІЄНТИ:
- 150 мл кефіру
- ½ Ч. л. соди
- 2 яйця
- 3-5 ст. л. кукурудзяного крохмалю (крохмаль можна замінити кукурудзяного, вівсяного або цільнозерновий борошном)
- Щіпка солі
Кукурудзяний крохмаль змішати з содою і сіллю.
Додати яйця та кефір. Розмішати до однорідної консистенції (слідкуйте, щоб не було грудочок).
Випікайте млинці на сковороді трохи змазаній оливковою олією.
Млинці з вівсяних пластівців
ІНГРЕДІЄНТИ:
- 1 ст. вівсяних пластівців
- 500 мл. молока
- 500 мл. води
- 2 ч. л. цукрозамінника
- 1 яйце
- сіль
Варимо вівсяну кашу, використовуючи молоко, воду та пластівці.
Остудимо кашу і переб’ємо її за допомогою блендера до пастоподібного стану.
Додаємо в масу сіль, цукор і яйце і перемішуємо.
Смажимо млинці на сковороді, змазаній оливковою олією.
Млинці на воді
ІНГРЕДІЄНТИ:
- 1 ст. знежиреного молока
- 1 ст. води
- 1 яйце
- 2 ст. л. оливкової олії
- 150 г. борошна твердих сортів пшениці
- сіль за смаком
Збиваємо яйце. Повільно вливаємо в нього воду і молоко, продовжуючи збивати.
Додаємо борошно і соду. Збиваємо до однорідної маси, стежимо, щоб не було грудочок.
Вливаємо в готове тісто оливкову олію, перемішуємо і випікаємо на сковороді без олії.
Млинці з висівок на кефірі
ІНГРЕДІЄНТИ:
- 6 ст. л. мелених вівсяних висівок
- 4 ст. л. мелених пшеничних висівок
- 1 яйце
- 1, 5 ст. знежиреного кефіру
- сіль
Збиваємо яйце, додаємо в нього кефір, висівки та сіль.Продовжуємо збивати до однорідної консистенції.
Випікаємо млинці на сковороді, змазаній оливковою олією.
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Млинці на газованій воді
ІНГРЕДІЄНТИ:
- 2 яйця
- 2 ст. борошна твердих сортів пшениці
- 2 ст. знежиреного молока
- 2 склянки газованої води
- Сіль
- 1 ст. л. цукрозамінника або цукру
- 1 ч. л. погашеної соди
- 1 ст. л. оливкової олії
Змішуємо тісто з яєць, знежиреного молока та борошна.
Додаємо сіль, оливкову олію та і погашену соду. Перемішуємо.
В останній момент додаємо в тісто газовану воду.
Випікаємо млинці, змастивши сковороду оливковою олією тільки перед випіканням першого млинця.
ПОРАДА: Змазувати сковороду оливковою олією за допомогою силіконовго пензлика, тоді оливкової олії піде менше.
Ці легкі та низькокалорійні солодощі (у межах правильного харчування) принесуть задоволення вашим смаковим рецепторам і не відкладуться зайвими сантиметрами на ваших стегнах.
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