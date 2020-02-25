Дієтичні млинці на Масляну 2020 - найкращі рецепти

Дієтичні млинці на Масляну 2020 допоможуть дотриматись традицій свята і не зіпсувати фігуру.

Рецептів дієтичних млинців існує дуже багато і вони не дуже складні.

Факти ICTV зібрали кілька простих рецептів млинців, які не позначаться на нашій фігурі.

Млинці на кефірі

ІНГРЕДІЄНТИ:

150 мл кефіру

½ Ч. л. соди

2 яйця

3-5 ст. л. кукурудзяного крохмалю (крохмаль можна замінити кукурудзяного, вівсяного або цільнозерновий борошном)

Щіпка солі

Кукурудзяний крохмаль змішати з содою і сіллю.

Додати яйця та кефір. Розмішати до однорідної консистенції (слідкуйте, щоб не було грудочок).

Випікайте млинці на сковороді трохи змазаній оливковою олією.

Млинці з вівсяних пластівців

ІНГРЕДІЄНТИ:

1 ст. вівсяних пластівців

500 мл. молока

500 мл. води

2 ч. л. цукрозамінника

1 яйце

сіль

Варимо вівсяну кашу, використовуючи молоко, воду та пластівці.

Остудимо кашу і переб’ємо її за допомогою блендера до пастоподібного стану.

Додаємо в масу сіль, цукор і яйце і перемішуємо.

Смажимо млинці на сковороді, змазаній оливковою олією.

Млинці на воді

ІНГРЕДІЄНТИ:

1 ст. знежиреного молока

1 ст. води

1 яйце

2 ст. л. оливкової олії

150 г. борошна твердих сортів пшениці

сіль за смаком

Збиваємо яйце. Повільно вливаємо в нього воду і молоко, продовжуючи збивати.

Додаємо борошно і соду. Збиваємо до однорідної маси, стежимо, щоб не було грудочок.

Вливаємо в готове тісто оливкову олію, перемішуємо і випікаємо на сковороді без олії.

Млинці з висівок на кефірі

ІНГРЕДІЄНТИ:

6 ст. л. мелених вівсяних висівок

4 ст. л. мелених пшеничних висівок

1 яйце

1, 5 ст. знежиреного кефіру

сіль

Збиваємо яйце, додаємо в нього кефір, висівки та сіль.Продовжуємо збивати до однорідної консистенції.

Випікаємо млинці на сковороді, змазаній оливковою олією.

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Млинці на газованій воді

ІНГРЕДІЄНТИ:

2 яйця

2 ст. борошна твердих сортів пшениці

2 ст. знежиреного молока

2 склянки газованої води

Сіль

1 ст. л. цукрозамінника або цукру

1 ч. л. погашеної соди

1 ст. л. оливкової олії

Змішуємо тісто з яєць, знежиреного молока та борошна.

Додаємо сіль, оливкову олію та і погашену соду. Перемішуємо.

В останній момент додаємо в тісто газовану воду.

Випікаємо млинці, змастивши сковороду оливковою олією тільки перед випіканням першого млинця.

ПОРАДА: Змазувати сковороду оливковою олією за допомогою силіконовго пензлика, тоді оливкової олії піде менше.

Ці легкі та низькокалорійні солодощі (у межах правильного харчування) принесуть задоволення вашим смаковим рецепторам і не відкладуться зайвими сантиметрами на ваших стегнах.

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