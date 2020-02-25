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Факти / Lifestyle

Масляна 2020: 5 рецептів дієтичних млинців

Дієтичні млинці на Масляну 2020 допоможуть дотриматись традицій свята і не зіпсувати фігуру.

Рецептів дієтичних млинців існує дуже багато і вони не дуже складні.

Факти ICTV зібрали кілька простих рецептів млинців, які не позначаться на нашій фігурі.

Млинці на кефірі

Дієтичні млинці на Масляну 2020 - найкращі рецепти

ІНГРЕДІЄНТИ:

  • 150 мл кефіру
  • ½ Ч. л. соди
  • 2 яйця
  • 3-5 ст. л. кукурудзяного крохмалю (крохмаль можна замінити кукурудзяного, вівсяного або цільнозерновий борошном)
  • Щіпка солі

Кукурудзяний крохмаль змішати з содою і сіллю.

Додати яйця та кефір. Розмішати до однорідної консистенції (слідкуйте, щоб не було грудочок).

Випікайте млинці на сковороді трохи змазаній оливковою олією.

Млинці з вівсяних пластівців

Дієтичні млинці на Масляну 2020 - найкращі рецепти

ІНГРЕДІЄНТИ:

  • 1 ст. вівсяних пластівців
  • 500 мл. молока
  • 500 мл. води
  • 2 ч. л. цукрозамінника
  • 1 яйце
  • сіль

Варимо вівсяну кашу, використовуючи молоко, воду та пластівці.

Остудимо кашу і переб’ємо її за допомогою блендера до пастоподібного стану.

Додаємо в масу сіль, цукор і яйце і перемішуємо.

Смажимо млинці на сковороді, змазаній оливковою олією.

Млинці на воді

Дієтичні млинці на Масляну 2020 - найкращі рецепти

ІНГРЕДІЄНТИ:

  • 1 ст. знежиреного молока
  • 1 ст. води
  • 1 яйце
  • 2 ст. л. оливкової олії
  • 150 г. борошна твердих сортів пшениці
  • сіль за смаком

Збиваємо яйце. Повільно вливаємо в нього воду і молоко, продовжуючи збивати.

Додаємо борошно і соду. Збиваємо до однорідної маси, стежимо, щоб не було грудочок.

Вливаємо в готове тісто оливкову олію, перемішуємо і випікаємо на сковороді без олії.

Млинці з висівок на кефірі

Дієтичні млинці на Масляну 2020 - найкращі рецепти

ІНГРЕДІЄНТИ:

  • 6 ст. л. мелених вівсяних висівок
  • 4 ст. л. мелених пшеничних висівок
  • 1 яйце
  • 1, 5 ст. знежиреного кефіру
  • сіль

Збиваємо яйце, додаємо в нього кефір, висівки та сіль.Продовжуємо збивати до однорідної консистенції.

Випікаємо млинці на сковороді, змазаній оливковою олією.

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Млинці на газованій воді

Дієтичні млинці на Масляну 2020 - найкращі рецепти

ІНГРЕДІЄНТИ:

  • 2 яйця
  • 2 ст. борошна твердих сортів пшениці
  • 2 ст. знежиреного молока
  • 2 склянки газованої води
  • Сіль
  • 1 ст. л. цукрозамінника або цукру
  • 1 ч. л. погашеної соди
  • 1 ст. л. оливкової олії

Змішуємо тісто з яєць, знежиреного молока та борошна.

Додаємо сіль, оливкову олію та і погашену соду. Перемішуємо.

В останній момент додаємо в тісто газовану воду.

Випікаємо млинці, змастивши сковороду оливковою олією тільки перед випіканням першого млинця.

ПОРАДА: Змазувати сковороду оливковою олією за допомогою силіконовго пензлика, тоді оливкової олії піде менше.

Ці легкі та низькокалорійні солодощі (у межах правильного харчування) принесуть задоволення вашим смаковим рецепторам і не відкладуться зайвими сантиметрами на ваших стегнах.

Раніше Факти ICTV зібрали топ – 7 рецептів млинців з фото і відео.

Фото: Dreamstime

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