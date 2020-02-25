Масляна 2020 – коли святкують в Україні

Початок Масляної 2020 припадає на понеділок 24 лютого, а закінчуються святкування 1 березня. Це стародавнє слов’янське свято, яке присвячене кінцю зими і весняному пробудженню природи.
Щороку її святкують у різний час. Дата Масляної залежить від Великодня, який цьогоріч святкуватимуть 19 квітня.
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Головна традиція Масляної – випікання млинців, які символізують сонце. Крім того, печуть оладки, пироги, сирники, пампушки і булочки.
Ще одним обов’язковим атрибутом свята є опудало. Вважається, що спалюючи його в останній день святкового тижня, люди проганяють зиму.
Оскільки Масляну святкують тиждень, то кожен день має свою назву:
- понеділок – зустріч;
- вівторок – загравання;
- середа – ласунка;
- четвер – розгуляй;
- п’ятниця – тещині вечірки;
- субота – посиденьки зовиці;
- неділя – Велика Прощена неділя.
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