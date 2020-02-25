Погода в Україні на сьогодні, 25 лютого 2020

У більшості регіонів України синоптики прогнозують хмарну погоду, без опадів.
У західній частині країни пройдуть дощі. Температура повітря прогріється до 10°С, а вночі заморозки до 3°С. на Закарпатті вдень потеплішає до 11°с.
На півдні країни очікується тепла погода без опадів. Повітря прогріється до 8°С вдень. Вночі можливі заморозки до -1°С.
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У східних регіонах без опадів. Температура вдень 4-6°С, а вночі-1-1°с.
У Києві хмарно і без опадів, температура повітря прогріється до 4-6°С.
Нагадаємо, погода в Україні протягом тижня, з 25 по 28 лютого, буде дощовою. До середи місцями потеплішає до +15°С, а потім знову похолодає.
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