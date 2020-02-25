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Погода в Україні на 25 лютого (КАРТА)

У більшості регіонів України синоптики прогнозують хмарну погоду, без опадів.

У західній частині країни пройдуть дощі. Температура повітря прогріється до 10°С, а вночі заморозки до 3°С. на Закарпатті вдень потеплішає до 11°с.

На півдні країни очікується тепла погода без опадів. Повітря прогріється до 8°С вдень. Вночі можливі заморозки до -1°С.

Читайте: Сніг та +14: яким буде лютий в Україні

У східних регіонах без опадів. Температура вдень 4-6°С, а вночі-1-1°с.

У Києві хмарно і без опадів, температура повітря прогріється до 4-6°С.

Погода в Україні на сьогодні, 25 лютого 2020

Нагадаємо, погода в Україні протягом тижня, з 25 по 28 лютого, буде дощовою. До середи місцями потеплішає до +15°С, а потім знову похолодає.

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