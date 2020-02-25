Масляна у 2020 році проходить з 24 лютого до 1 березня.

Свято відзначали ще за часів Київської Русі, але він так полюбився українцям, що перекочував і в православну віру.

Масляна передує Великому посту.

Читайте: Куди піти в Києві на Масляну: афіша заходів

Оскільки святом проводжають зиму і зустрічають весну, в народі прийнято з початком Масляної вітати оточуючих з настанням весняної пори.

Факти ICTV зібрали найоригінальніші привітання з Масляною у прозі.

Вітаємо всіх вас зі святом торжества сонця і весни, з днем ​​Масляної! Нехай промені весняного сонця обігріють Вас і принесуть здоров’я, радість, позитивний настрій і впевненість в своїх силах! Бажаємо галасливих веселощів, справжніх друзів поруч, процвітання і благополуччя.

*****

Гряде Великий піст, так нехай же веселощів Масляної запам’ятаються до наступних святок, а смачні святкові страви стануть завершенням різдвяних і новорічних застіль. З Масницею всіх!

*****

Вітаю з Масляною. Бажаю, щоб жоден млинець в житті не був комом, щоб зима завершила своє святкування і пустила в серце квітучу і ніжну весну. Бажаю жити, катаючись сиром в маслі, бажаю добрих друзів і справжнього щастя.

*****

Вітаю з Масницею! Нехай доля завжди умаслює і береже тебе. Нехай твоє життя буде яскравим і солодким, як мед, любов – гарячою, як свіжоспечений млинець, а матеріальний добробут – жирним, як домашня сметанка.

*****

Вітаю Вас з Масляною! Нехай минула зима забере з собою все, що могло змусити плакати і переживати, а весна буйним цвітом і теплим вітром принесе у Ваші будні світло, добро і удачу!

*****

Масляна — світле свято, сила якого здатна творити чудеса! Нехай в цей день всі печалі, усі негаразди назавжди підуть з вашого будинку, бажаю, щоб ваше життя було таким же теплим, таким же солодким, як сьогоднішні млинці!

*****

Вітаю з приходом весни, з Масляною! Нехай млинці з запалі з жару розтоплять останні зимові крижинки і подарують чудовий настрій! Нехай весняні дні принесуть нам радість, мир, благополуччя, душевне тепло і любов людських сердець. Зі святом!

Факти ICTV також писали про рецепти смачних млинців, які можна приготувати на Масляну 2020.