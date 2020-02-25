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Факти / Lifestyle

Яке свято сьогодні, 25 лютого

25 лютого відзначається Міжнародний день млинця. Свято особливо популярний у Великій Британії і США.

Також сьогодні святкується Жирний вівторок. Він відзначається в багатьох країнах світу у вівторок, перед Попелястою середою і початкомВеликого посту. Цього року це 25 лютого.

Це галасливе і веселе свято, яке схоже на Масляну і супроводжується народними гуляннями, карнавалами і масовими святкуваннями.

Читайте: Церковні свята, пости та поминальні дні – календар на 2020 рік

25 лютого проходить святкування на честь Іверської ікони Божої Матері. Згідно з переказами, ікону написав євангеліст Лука, сподвижник апостола Павла. А 25 лютого ченці монастиря на горі Афон знайшли чудотворний образ.

Іменини 25 лютого відзначають Олексій, Антон, Євген і Марія.

Прикмети на 25 лютого:

  • Заметіль на Олексія – до холодної весни.
  • Мороз – до теплої і ранньої весни.
  • Туман – до дощового літа.
  • Бурульки висять довгі – до хорошого врожаю овочів.
  • Струмки потекли – риба добре ловитиметься.

Що не можна робити 25 лютого:

  • Починати нові справи або планувати поїздки.

Раніше Факти ICTV публікували календар неофіційних свят в Україні на 2020 рік.

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