25 лютого Місяць перебуває в знаку Риби. Це 3 місячний день.

У цей період рекомендується утриматися від прийняття важливих рішень. Більше часу намагайтеся приділити саморозвитку і відпочинку.

У 3 місячну добу велика ймовірність загострення конфліктів між близькими людьми.

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Однак це хороший період для придушення негативних емоцій. Важливо перенаправити свою енергійність на фізичні вправи.

Залежно від того, яка сьогодні місячна доба, рекомендується правильно розподілити час.

Що можна робити в 3 місячну добу: займатися фізичними навантаженнями.

Що категорично не можна робити 25 лютого: вступати в конфлікти.

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