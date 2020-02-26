26 лютого іменини в Україні відзначають всі Світлани. СМС-привітання З Днем ангела Світлани допоможуть привітати власниць імені, якщо ви не можете зробити цього особисто.

Ім’я Світлана походить зі старослов’янського і означає світла.

За однією з версій, Світлана є українським перекладом грецького імені Фотіна.

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Факти ICTV зібрали найкращі СМС-привітання з Днем ангела Світлани.

Світланко! З днем ангела вітаю,

Всього найкращого бажаю!

Хай буде життя для тебе прекрасне,

А небо завжди буде світле та ясне!

***

Усе найкраще, світле, гарне,

Бажаю щиро я тобі, Світлано!

Везіння, успіху, таланту,

Щастя, радості й кохання!

***

З днем Світлани вітаю,

Здоров’я міцного бажаю.

Щоб щастям життя вирувало,

Все тільки приємне тобі дарувало!

***

Сонце із неба радісно сяє,

Проміння для тебе в букетик збирає,

Вітер шепоче, мов промовляє,

Тебе з іменинами, Світланко, вітає!

***

В День Ангела Світлани бажаю я любові

І від душі успішних перемог,

Натхнення, щастя світлого, здоров’я,

І хай тебе оберігає Бог!

Раніше Факти ICTV публікували календар свят на березень 2020.