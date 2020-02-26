26 лютого іменини в Україні відзначають всі Світлани. СМС-привітання З Днем ангела Світлани допоможуть привітати власниць імені, якщо ви не можете зробити цього особисто.
Ім’я Світлана походить зі старослов’янського і означає світла.
За однією з версій, Світлана є українським перекладом грецького імені Фотіна.
Читайте: З Днем Світлани: привітання та листівки
Факти ICTV зібрали найкращі СМС-привітання з Днем ангела Світлани.
Світланко! З днем ангела вітаю,
Всього найкращого бажаю!
Хай буде життя для тебе прекрасне,
А небо завжди буде світле та ясне!
***
Усе найкраще, світле, гарне,
Бажаю щиро я тобі, Світлано!
Везіння, успіху, таланту,
Щастя, радості й кохання!
***
З днем Світлани вітаю,
Здоров’я міцного бажаю.
Щоб щастям життя вирувало,
Все тільки приємне тобі дарувало!
***
Сонце із неба радісно сяє,
Проміння для тебе в букетик збирає,
Вітер шепоче, мов промовляє,
Тебе з іменинами, Світланко, вітає!
***
В День Ангела Світлани бажаю я любові
І від душі успішних перемог,
Натхнення, щастя світлого, здоров’я,
І хай тебе оберігає Бог!
Раніше Факти ICTV публікували календар свят на березень 2020.