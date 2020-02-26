PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle

День ангела Світлани: найкращі СМС-привітання

26 лютого іменини в Україні відзначають всі Світлани. СМС-привітання З Днем ангела Світлани допоможуть привітати власниць імені, якщо ви не можете зробити цього особисто.

Ім’я Світлана походить зі старослов’янського і означає світла.

За однією з версій, Світлана є українським перекладом грецького імені Фотіна.

Читайте: З Днем Світлани: привітання та листівки

Факти ICTV зібрали найкращі СМС-привітання з Днем ангела Світлани.

Світланко! З днем ангела вітаю,
Всього найкращого бажаю!
Хай буде життя для тебе прекрасне,
А небо завжди буде світле та ясне!

***

Усе найкраще, світле, гарне,
Бажаю щиро я тобі, Світлано!
Везіння, успіху, таланту,
Щастя, радості й кохання!

***

З днем Світлани вітаю,
Здоров’я міцного бажаю.
Щоб щастям життя вирувало,
Все тільки приємне тобі дарувало!

***

Сонце із неба радісно сяє,
Проміння для тебе в букетик збирає,
Вітер шепоче, мов промовляє,
Тебе з іменинами, Світланко, вітає!

***

В День Ангела Світлани бажаю я любові
І від душі успішних перемог,
Натхнення, щастя світлого, здоров’я,
І хай тебе оберігає Бог!

Раніше Факти ICTV публікували календар свят на березень 2020.

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка