День Світлани щорічно відзначають 26 лютого. Якщо ви полізе в Google, то можете виявити, що це ім’я не так давно з’явилося.

Вважається, що воно утворилося від грецького імені Фотинія, яке перекладається, як Світло. До слова, Фотинія – церковне ім’я Світлани.

26 лютого шанують саме Фотинию Палестинську. Під час аварії корабля її викинуло на острів, де вона познайомилася з християнином, який, звернув її в свою віру, поплив, залишивши одну в молитвах. Наступні шість років до смерті Фотинії християнин періодично припливав, аби привезти їй їжу.

Світлани приємні та легкі у спілкуванні, з ними комфортно перебувати в одній компанії.

Читайте: Церковні свята, пости та поминальні дні – календар на 2020 рік

Не обійдіть увагою знайомих і рідних з таким ім’ям. Для цього Факти ICTV підготували ексклюзивні привітання в картинках з Днем Світлани.

Привітання в картинках з Днем Світлани

День Світлани 2020

Привітання з Днем Світлани

З Днем ангела Світлани

День Світлани – привітання в картинках

Раніше Факти ICTV публікували календар державних свят, в якому зазначенні як професійні урочистості, так і додаткові вихідні дні.