iPhone Xr - найпопулярніший смартфон 2019 року

Смартфон iPhone XR очолив рейтинг найпопулярніших смартфонів. Список базується на кількості проданих моделей за 2019 рік.

Всього було продано 46,3 млн одиниць смартфонів. Цікаво, що iPhone XR випустили ще у жовтні 2018 року.

Друге місце посіла ще одна модель компанії Apple. Йдеться iPhone 11, яку купили 37,3 млн користувачів.

Читайте: Apple готується до випуску iPhone 12 mini – інсайдери

Три наступні позиції у рейтингу займають смартфони від Samsung серії Galaxy A10, A50 та A20. Їх придбали 30,3 млн, 24,2 млн і 19,2 млн відповідно.

До першої десятки потрапив лише один смартфон китайських розробників – Redmi Note 7, який було продано 16,4 млн користувачам.

– Постійне домінування Apple у нашому рейтингу говорить про якісні звершення цієї компанії. Минулого року тенденція зростання цін Apple призвела до зниження загального обсягу поставок iPhone. Обмеживши кількість моделей смартфонів, Apple більш сконцентровано спланувала свої продажі. Тому першість iPhone XR була очевидною, – заявили у дослідницькому центрі Omdia.

До слова, експерти компанії Apple прогнозують, що у 2021 році смартфони iPhone будуть повністю бездротовими.

Джерело: 9to5mac

Фото: Apple