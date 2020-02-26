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Факти / Lifestyle

Манікюр на 8 березня: кращі ідеї

8 березня відзначають найголовніше жіноче свято – Міжнародний жіночий день. На 8 березня всі дівчата отримують привітання та подарунки, і кожна хоче виглядати по-особливому.

Представниці прекрасної статі заздалегідь записуються на укладку волосся, макіяж і думають про те, який зробити манікюр на 8 березня.

Незважаючи на те, що в цьому сезоні в тренді нюдові відтінки, все ж варто звернути увагу і на більш яскраві кольори.

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Манікюр 2020 повинен бути оригінальним, але в той самий час ніжним, особливо якщо ви робите манікюр на 8 березня.

Цього року на 8 березня актуальними будуть лунки, блискітки і геометрія.

 

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Публикация от МАНИКЮР КИЕВ (@kristina_nailskiev)

 

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Публикация от Маникюр Педикюр Осокорки (@nail_house_by_natalia_rotay)

 

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Раніше Факти ICTV склали календар державних свят на 2020 рік.

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