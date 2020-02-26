26 лютого розпочинається Великий піст у католиків, його відкриває попеляста середу.

Всього Великий піст триває 45 днів, а у високосному році – 46. Закінчується він завжди Великоднем.

Щорічно дата початку Великого посту у католиків змінюється. У 2020 році цей день припадає на середу.

Ще з давніх-давен віруючим наносили знамення хреста, яке освячене попелом.

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Коли починається обряд, священик повторює слова, які означають покаяння. Тільки після цього людина може почати піст.

У попільну середу 2020 заборонено вживати м’ясо. Під час Великого посту їсти можна тільки пісні страви і лише один раз.

У стародавні часи піст тривав 40 днів, але в VIII столітті додалося ще кілька днів.

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