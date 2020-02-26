Простий рецепт млинців на Масляну 2020

Існує багато варіацій, як приготувати млинці на Масляну 2020. Однак не кожен рецепт швидкий та простий у приготуванні.
Якщо у вас обмаль часу, але хочеться почастувати себе та близьких головною стравою Масляної – вам обов’язково стане у пригоді простий рецепт млинців від Фактів ICTV.
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Складові:
- молоко – 500 мл;
- яйця – 3 шт.;
- борошно – 1,5 ст. ;
- сіль – 0,5 ч. л.;
- цукор – 0,5 ст. л.;
- соняшникова олія – 1-2 ст. л.
Приготування:
- Розбиваємо яйця у глибоку посудину, збиваємо.
- Додаємо 150-200 мл Молока, сіль та цукор. Добре перемішуємо. Якщо млинці будуть із солодкою начинкою, до суміші варто додати більше цукру.
- Просіюємо борошно через сито і додаємо до решти інгредієнтів. Збиваємо за допомогою міксера.
- Поступово до суміші додаємо залишок молока, збиваючи її до однорідного стану. Слідкуйте за консистенцією тіста: воно повинно бути без грудочок.
- Якщо у вас вийшло занадто рідке тісто – додайте трохи просіяного борошна. Якщо ж тісто занадто густе – додайте молока. Не забувайте при цьому постійно помішувати.
- До готового тіста додаємо олію. Ще раз перемішуємо.
- За допомогою черпака виливаємо тісто на розігріту сковороду. Слідкуйте, щоб тісто лягло рівномірним тонким шаром.
- Чекаємо до появи золотистої скоринки. Лопаткою акуратно перевертаємо млинець і смажимо до готовності.
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