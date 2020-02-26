Простий рецепт млинців на Масляну 2020

Існує багато варіацій, як приготувати млинці на Масляну 2020. Однак не кожен рецепт швидкий та простий у приготуванні.

Якщо у вас обмаль часу, але хочеться почастувати себе та близьких головною стравою Масляної – вам обов’язково стане у пригоді простий рецепт млинців від Фактів ICTV.

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Складові:

молоко – 500 мл;

яйця – 3 шт.;

борошно – 1,5 ст. ;

сіль – 0,5 ч. л.;

цукор – 0,5 ст. л.;

соняшникова олія – 1-2 ст. л.

Приготування:

Розбиваємо яйця у глибоку посудину, збиваємо.

Додаємо 150-200 мл Молока, сіль та цукор. Добре перемішуємо. Якщо млинці будуть із солодкою начинкою, до суміші варто додати більше цукру.

Просіюємо борошно через сито і додаємо до решти інгредієнтів. Збиваємо за допомогою міксера.

Поступово до суміші додаємо залишок молока, збиваючи її до однорідного стану. Слідкуйте за консистенцією тіста: воно повинно бути без грудочок.

Якщо у вас вийшло занадто рідке тісто – додайте трохи просіяного борошна. Якщо ж тісто занадто густе – додайте молока. Не забувайте при цьому постійно помішувати.

До готового тіста додаємо олію. Ще раз перемішуємо.

За допомогою черпака виливаємо тісто на розігріту сковороду. Слідкуйте, щоб тісто лягло рівномірним тонким шаром.

Чекаємо до появи золотистої скоринки. Лопаткою акуратно перевертаємо млинець і смажимо до готовності.

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Відео: Дело Вкуса