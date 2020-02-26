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Факти / Lifestyle

Простий рецепт млинців на Масляну 2020

Існує багато варіацій, як приготувати млинці на Масляну 2020. Однак не кожен рецепт швидкий та простий у приготуванні.

Якщо у вас обмаль часу, але хочеться почастувати себе та близьких головною стравою Масляної – вам обов’язково стане у пригоді простий рецепт млинців від Фактів ICTV.

Читайте: Масляна 2020: історія і традиції свята

Складові:

  • молоко – 500 мл;
  • яйця – 3 шт.;
  • борошно – 1,5 ст. ;
  • сіль – 0,5 ч. л.;
  • цукор – 0,5 ст. л.;
  • соняшникова олія – 1-2 ст. л.

Приготування:

  • Розбиваємо яйця у глибоку посудину, збиваємо.
  • Додаємо 150-200 мл Молока, сіль та цукор. Добре перемішуємо. Якщо млинці будуть із солодкою начинкою, до суміші варто додати більше цукру.
  • Просіюємо борошно через сито і додаємо до решти інгредієнтів. Збиваємо за допомогою міксера.
  • Поступово до суміші додаємо залишок молока, збиваючи її до однорідного стану. Слідкуйте за консистенцією тіста: воно повинно бути без грудочок.
  • Якщо у вас вийшло занадто рідке тісто – додайте трохи просіяного борошна. Якщо ж тісто занадто густе – додайте молока. Не забувайте при цьому постійно помішувати.
  • До готового тіста додаємо олію. Ще раз перемішуємо.
  • За допомогою черпака виливаємо тісто на розігріту сковороду. Слідкуйте, щоб тісто лягло рівномірним тонким шаром.
  • Чекаємо до появи золотистої скоринки. Лопаткою акуратно перевертаємо млинець і смажимо до готовності.

Нагадуємо, Факти ICTV публікували сім рецептів найсмачніших начинок для млинців.

Відео: Дело Вкуса

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