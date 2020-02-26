Подарунки для колеги на 8 березня - найкращі ідеї

До вибору подарунка колезі на 8 березня потрібно підійти серйозно, оскільки це не ваш родич або близький друг, який все зрозуміє.

Не варто дарувати колезі подарунки з вульгарним натяком, букети з їжі, парфумерію або те, що може не підійти за розміром (одяг, обручки).

Що подарувати колезі на 8 березня, підкаже ваша уважність до людей, які працюють з вами. Якщо ж ви не знаєте, що краще купити, тоді варто скористатися безсмертною класикою у вигляді квітів і солодощів.

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Факти ICTV зібрали кращі ідеї подарунків на 8 березня колезі.

Мартіні, просекко і цукерки

8 березня – свято жіночності. Більшість жінок люблять шампанське і солодощі, і це завжди є безпрограшним варіантом (після букета тюльпанів).

Вино досить складно вибрати, оскільки часто жінки знають, яке вино люблять, і якщо ви не впевнені, обрати сухе чи напівсолодке, то краще його не дарувати зовсім.

Мартіні або італійське шампанське просекко ідеально підійде до свята.

Невелика коробка смачних цукерок прекрасно доповнить подарунок.

Вазон

Якщо у вашої колеги на столі порожньо, тоді це буде ідеальним подарунком. Найкраще дарувати квітку в красивому горщику і вибирати таку рослину, яка не дуже вибаглива.

Це може бути сансевієрія, квітучий кактус або сукуленти.

Портативний зволожувач повітря

Необхідна річ в кожному будинку і на роботі. Якщо її з якоїсь причини досі немає в офісі, тоді персональний портативний зволожувач повітря буде крутим подарунком, який гідно оцінять.

Особливо він корисний в опалювальний сезон, коли повітря в приміщенні сухе.

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