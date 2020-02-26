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Факти / Lifestyle

Третій день Масляної 2020 – Лакомка

Лакомка була найзбитковішим днем Масляної для сімей, у яких було багато дочок. Адже млинці готували різні та з безліччю начинок: з ікрою, грибами, горіхами, медом та фруктами.

Попри це, частування тещі у цей день мали не стільки кулінарний, скільки ритуальний характер. Мама дружини мала продемонструвати зятю своє ставлення і частуванням, і поведінкою.

За цим стежила вся рідня, запрошена на застілля. За участю зятя й тещі також проводили різні ігри та розігрували сценки.

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Крім того, на третій день Масляної молоді дівчата проводили так звані з’їзди: разом зі старшими вони одягалися у святкове вбрання і роз’їжджали селом на санях.

Вони співали, каталися з гірок і жартували над неодруженими хлопцями, а ті пригощали їх млинцями та цукерками.

Масляна 2020

Фото: pixabay

Раніше Факти ICTV зібрали айкращі рецепти млинців з фото і відео.

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