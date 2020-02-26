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Факти / Lifestyle

Яке свято сьогодні, 26 лютого

26 лютого святкують Всесвітній день неквапливості, за допомогою якого намагаються відвернути увагу від щоденної метушні.

Гасло цього свята: Не квапся і насолоджуйся моментом.

В Україні сьогодні відзначають День кримського спротиву російській окупації.

Ця пам’ятна дата відзначається з 2016 року задля вшанування кримських татар, які провели у 2014 році мітинг на підтримку суверенітету України.

Читайте: Календар неофіційних свят на 2020 рік

Іменини 26 лютого святкують Стефан, Семен, Мартиніян, Світлана, Зоя, Фотинія, Тимофій, Злата, Артем, Ганна.

Прикмети на 26 лютого:

  • чим холодніший останній тиждень лютого, тим спекотнішим буде літо;
  • чуєте голосний спів синиць – буде рання весна;
  • якщо небо затягнули хмари, то скоро прийде потепління;
  • туманний круг навколо сонця віщує снігопад;
  • якщо день буде похмурим, чекай пізньої весни.

Що не можна робити 26 лютого:

  • лінуватися;
  • вирішувати фінансові питання;
  • вишивати чи шити.

До слова, Факти ICTV публікували календар церковних свят на 2020 рік, в якому також можна знайти дати постів і поминальних днів.

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