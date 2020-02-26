26 лютого святкують Всесвітній день неквапливості, за допомогою якого намагаються відвернути увагу від щоденної метушні.

Гасло цього свята: Не квапся і насолоджуйся моментом.

В Україні сьогодні відзначають День кримського спротиву російській окупації.

Ця пам’ятна дата відзначається з 2016 року задля вшанування кримських татар, які провели у 2014 році мітинг на підтримку суверенітету України.

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Іменини 26 лютого святкують Стефан, Семен, Мартиніян, Світлана, Зоя, Фотинія, Тимофій, Злата, Артем, Ганна.

Прикмети на 26 лютого:

чим холодніший останній тиждень лютого, тим спекотнішим буде літо;

чуєте голосний спів синиць – буде рання весна;

якщо небо затягнули хмари, то скоро прийде потепління;

туманний круг навколо сонця віщує снігопад;

якщо день буде похмурим, чекай пізньої весни.

Що не можна робити 26 лютого:

лінуватися;

вирішувати фінансові питання;

вишивати чи шити.

До слова, Факти ICTV публікували календар церковних свят на 2020 рік, в якому також можна знайти дати постів і поминальних днів.