26 лютого святкують Всесвітній день неквапливості, за допомогою якого намагаються відвернути увагу від щоденної метушні.
Гасло цього свята: Не квапся і насолоджуйся моментом.
В Україні сьогодні відзначають День кримського спротиву російській окупації.
Ця пам’ятна дата відзначається з 2016 року задля вшанування кримських татар, які провели у 2014 році мітинг на підтримку суверенітету України.
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Іменини 26 лютого святкують Стефан, Семен, Мартиніян, Світлана, Зоя, Фотинія, Тимофій, Злата, Артем, Ганна.
Прикмети на 26 лютого:
- чим холодніший останній тиждень лютого, тим спекотнішим буде літо;
- чуєте голосний спів синиць – буде рання весна;
- якщо небо затягнули хмари, то скоро прийде потепління;
- туманний круг навколо сонця віщує снігопад;
- якщо день буде похмурим, чекай пізньої весни.
Що не можна робити 26 лютого:
- лінуватися;
- вирішувати фінансові питання;
- вишивати чи шити.
До слова, Факти ICTV публікували календар церковних свят на 2020 рік, в якому також можна знайти дати постів і поминальних днів.