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Який сьогодні, 26 лютого, місячний день

26 лютого Місяць перебуває в знаку Овен. Це 4 місячна доба.

Цей період буде сприятливим для прийняття важливих рішень. Гарний час для здійснення запланованих справ і збільшення енергії.

26 лютого Місяць знаходиться в зростаючій фазі.

Читайте: Гороскоп на тиждень з 24 лютого до 1 березня 2020

В цей день рекомендується будувати плани і працювати над новими проектами, а також уважно вивчати і розбирати проблеми.

Що можна робити в 4 місячну добу: вирішувати важливі питання.

Що категорично не можна робити 26 лютого: вступати в конфлікти.

До слова, Факти ICTV також склали місячний календар на березень 2020 по днях.

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