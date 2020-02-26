День ангела Світлани: привітання та листівки

Листівки та поздоровлення з Днем Світлани допоможуть привітати ваших мам, подруг чи колег зі святом навіть якщо ви не можете зробити цього особисто.

Слов’янське ім’я Світлана означає світла або наповнена світлом.

За старим церковним календарем іменини Светлан відзначали 13 лютого.

Також це день пам’яті Світлани Палестинської, яка жила в V столітті. Вона хотіла присвятити себе Богу і пішла від людей на шість років. У цей період вона дотримувалася суворого посту, молилася і змогла досягти найбільшого духовного рівня.

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У православному календарі пишуть ім’я Фотинія. Раніше дівчат називали саме так.

Листівки та привітання з Днем Світлани

Світлана! З днем ангела вітаєм,

Всього найкращого бажаєм!

Ти сама красива й така величава,

Чекають в житті тебе лаври та слава!

Що ще сьогодні побажати?

Звичайно мудрість осягати!

Хай буде життя для тебе прекрасне,

А небо завжди буде світле та ясне!

***

Усе найкраще, світле, гарне,

Бажаю щиро, я тобі Світлана!

Везіння, успіху, таланту,

Щастя, радості й кохання!

***

Наче зіронька у небі,

Ви прекрасна повсякчас.

Ви, Світлана, наша люба,

Завжди радуєте нас.

Хочем побажать сьогодні

В цей святковий для Вас час,

Море радості й кохання,

Поцілунок – ось для Вас!

***

В День Ангела Світлани, бажаю я любові

І від душі успішних перемог,

Натхнення, щастя світлого, здоров’я,

І хай тебе оберігає Бог!

***

Ти Світлана наше чудо,

В світі кращої нема.

Добра ти і благородна,

І красива і мила.

З іменинами вітаєм,

І бажаєм ми в цей день:

Будь кохана і щаслива,

Гарних шлем тобі пісень!

Раніше Факти ICTV публікували календар неофіційних свят в Україні на 2020 рік.