За принципом TikTok: YouPorn показав новий додаток для перегляду порно

Сайт з контентом для дорослих YouPorn запустив нову платформу для перегляду порно – SWYP. Вона дуже схожа на TikTok.

Під час створенні SWYP розробники надихалися популярною платформою для створення і перегляду коротких відео TikTok.

We’re super excited to launch SWYP today! 📲 Try it at https://t.co/bM9imbhfFh

📚 Read more at https://t.co/OsykUIZBhF pic.twitter.com/nkfelVEVvS — YouPorn Katie 🐝 (@YouPorn) February 25, 2020

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Новий сервіс працює за таким же принципом: користувач гортає стрічку з відео для дорослих, а нейромережа запам’ятовує його переваги.

У стрічці SWYP представлені короткі ролики-прев’ю – якщо людина переглядає їх до кінця або переходить до повного відео, то далі платформа показуватиме йому схожі записи.

SWYP створена лише для мобільних пристроїв, додаток можна встановити через QR-код.

Раніше один з найбільших в світі порносервісов PornHub запропонував акторам отримувати виплати в криптовалюті.