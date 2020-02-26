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Факти / Lifestyle

За принципом TikTok: YouPorn показав новий додаток для перегляду порно

Сайт з контентом для дорослих YouPorn запустив нову платформу для перегляду порно – SWYP. Вона дуже схожа на TikTok.

Під час створенні SWYP розробники надихалися популярною платформою для створення і перегляду коротких відео TikTok.

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Новий сервіс працює за таким же принципом: користувач гортає стрічку з відео для дорослих, а нейромережа запам’ятовує його переваги.

У стрічці SWYP представлені короткі ролики-прев’ю – якщо людина переглядає їх до кінця або переходить до повного відео, то далі платформа показуватиме йому схожі записи.

SWYP створена лише для мобільних пристроїв, додаток можна встановити через QR-код.

Раніше один з найбільших в світі порносервісов PornHub запропонував акторам отримувати виплати в криптовалюті.

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