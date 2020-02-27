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Факти / Lifestyle

Четвертий день Масляної – широкий четвер – розгуляй, перелом

Широкий четвер був найвеселішим днем Масляної. Цього дня можна було подивитися на захоплюючі бої на кулаках, вистави в кумедних костюмах, а також взяти участь у перетягуванні каната.

Катання на конях і різні забави супроводжувалися частуваннями та радісними піснями. Крім того, розгуляй славився стрибками через вогнище.

Читайте: Масляна 2020: історія і традиції свята

Переломним четвертий день Масляної називали через те, що весна нарешті вступала у свої законні права.

Також цей день вважали часом перемир’я. Люди вирішували всі конфлікти, щоб вступити у Великий піст без образ і розбіжностей.

Широкий четвер був своєрідним сплеском негативної енергії, яка накопичувалась за зиму.

До слова, Факти ICTV розповідали, навіщо печуть млинці на Масляну 2020.

Фото: Dreamstime

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