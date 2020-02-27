День ангела Кирила відзначають 27 лютого.

Святий рівноапостол Кирило разом з братом Мефодієм був творцем перекладу Євангелія з грецької на давньослов’янську мову.

Ми зібрали для вас СМС-привітання з Днем ангела Кирила, що б ви могли привітати своїх близьких з іменинами.

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Нехай у день твого святого,

Ангел сил додасть до всього,

Щоб життя не було сірим,

Хай додасть наснаги й віри,

Перемог на кожнім кроці,

Досягати без вагання,

З днем ангела Кирила,

Прийми привітання!

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День Ангелів в році є дуже багато,

Та ось День Кирила сьогодні прийшов,

Бажаю зла тобі не знати,

Та щастя скарб, щоб ти в житті знайшов.

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Хай Кирилу життєву дорогу

Встеляють небесні зірки,

І ангел твій хоронитель,

Хай буде з тобою завжди!

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Рано-вранці, до сходу сонця

Ангел стукав у віконце

І сказав мені новину,

Що в Кирила іменини!

Бажаю тобі: тихих зоряних ночей,

Блакитних чи карих, чи сірих очей,

І щастя безмежного, щастя людського,

В житті кохати когось, лише одного!!!

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В день Ангела бажаю я любові

І від душі успішних перемог,

Натхнення, щастя світлого, здоров’я

І хай тебе оберігає Бог!