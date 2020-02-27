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Погода в Україні на 27 лютого (КАРТА)

У четвер, 27 лютого, помірні опади у вигляді дощу очікуються майже на всій території України, окрім східних областей.

На півдні країни вночі +7, вдень – від +12 до +15.

На сході нічна температура складе +6, вдень потеплішає до +14.

У центральних областях вночі до +5, вдень синоптики прогнозують +12.

Читайте: Вітер в Одесі валить дерева і зриває дахи, трамваї заблоковано

На заході та півночі країни вночі +3 +5, вдень місцями до +8.

У Києві сьогодні дощ, протягом дня – від +5 до +7.

Погода на 27 лютого 2020

Нагадаємо, днями через буревій понад 500 населених пунктів у 12 областях України залишилися без світла. Потужний вітер валив дерева, зривав дахи та обривав дроти.

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