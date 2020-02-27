Подарунки для подруги на 8 березня - кращі ідеї

Подарунок для подруги на 8 березня – це приємний клопіт для кожного. Аби допомогти вам вирішити, що подарувати подрузі у Міжнародний жіночий день, Факти ICTV підготували 5 ідей подарунків.

Дегустація вина та сиру

Дегустуючи кілька видів вина, вдихаючи їх неповторний букет та смакуючи різними сирами ви дізнаєтеся про дивовижні властивості цих продуктів та історію їх створення, а досвідчений сомельє поділиться секретами правильного підбору вин.

Косметика

Друзі – це люди, які найкраще знають одне одного, тому обрати косметику для подруги не буде складним завданням.

Ви можете підібрати парфуми, елементи декоративної косметики, наприклад палетку тіней для повік або купіть для подруги набір гігієнічної косметики для догляду за шкірою чи волосся.

Похід у SPA

Відпочити, розслабитися, та ще й провести час з користю для краси – такий подарунок змусить посміхатися кожну жінку. Подарувати сертифікат на похід у SPA для двох або ж відправити подругу саму – обирати вам.

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Квитки на концерт

Квитки на концерт улюбленого виконавця – це те, що точно подарує подрузі незабутні емоції. Якщо ваша подруга більше полюбляє театр або цікавиться балетом, то пошукайте для неї унікальну виставу, яка відбудеться найближчим часом.

Майстер-клас

Подарунковий сертифікат для проходення майстер-класу – це чудовий вибір. Можливо ваша подруга захоплюється кулінарією, чи хотіла б удосконалити техніку плавання або гри на гітарі – фахівець під час майстер-класу дасть вашій подрузі найкращі поради для самовдосконалення, що може бути краще?

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