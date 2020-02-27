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Факти / Lifestyle

Яке свято сьогодні, 27 лютого

27 лютого у світі відзначають День незалежності Домініканської Республіки та Міжнародний день полярного ведмедя, який виник у 2014 році за підтримки організації Polar Bears International. Його мета – підвищення обізнаності про катастрофічний вплив глобального потепління на площу льодового покриття вод, де знаходиться природне середовище проживання полярного ведмедя.

У церковному календарі – День пам’яті святого Кирила. За погодою у цей день прогнозували, яким буде усе літо.

Іменини сьогодні святкують Аврам, Кирило, Георгій, Михайло, Федір та Костянтин.

Читайте: Календар неофіційних свят на 2020 рік

Прикмети на 27 лютого:

  • Мороз на Кирила – до спекотного літа.
  • Сонячний день – до теплого літа, але морози будуть ще довго.
  • Синиці голосно щебечуть – до потепління.

Що не можна робити 27 лютого:

  • Візит до лікаря, стоматолога та косметолога краще перенети на інший день.
  • Стригти волосся та обрізати нігті.

Факти ICTV публікували календар церковних свят на 2020 рік, в якому можна знайти дати постів і поминальних днів.

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