27 лютого у світі відзначають День незалежності Домініканської Республіки та Міжнародний день полярного ведмедя, який виник у 2014 році за підтримки організації Polar Bears International. Його мета – підвищення обізнаності про катастрофічний вплив глобального потепління на площу льодового покриття вод, де знаходиться природне середовище проживання полярного ведмедя.

У церковному календарі – День пам’яті святого Кирила. За погодою у цей день прогнозували, яким буде усе літо.

Іменини сьогодні святкують Аврам, Кирило, Георгій, Михайло, Федір та Костянтин.

Читайте: Календар неофіційних свят на 2020 рік

Прикмети на 27 лютого:

Мороз на Кирила – до спекотного літа.

Сонячний день – до теплого літа, але морози будуть ще довго.

Синиці голосно щебечуть – до потепління.

Що не можна робити 27 лютого:

Візит до лікаря, стоматолога та косметолога краще перенети на інший день.

Стригти волосся та обрізати нігті.

Факти ICTV публікували календар церковних свят на 2020 рік, в якому можна знайти дати постів і поминальних днів.