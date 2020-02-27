27 лютого у світі відзначають День незалежності Домініканської Республіки та Міжнародний день полярного ведмедя, який виник у 2014 році за підтримки організації Polar Bears International. Його мета – підвищення обізнаності про катастрофічний вплив глобального потепління на площу льодового покриття вод, де знаходиться природне середовище проживання полярного ведмедя.
У церковному календарі – День пам’яті святого Кирила. За погодою у цей день прогнозували, яким буде усе літо.
Іменини сьогодні святкують Аврам, Кирило, Георгій, Михайло, Федір та Костянтин.
Читайте: Календар неофіційних свят на 2020 рік
Прикмети на 27 лютого:
- Мороз на Кирила – до спекотного літа.
- Сонячний день – до теплого літа, але морози будуть ще довго.
- Синиці голосно щебечуть – до потепління.
Що не можна робити 27 лютого:
- Візит до лікаря, стоматолога та косметолога краще перенети на інший день.
- Стригти волосся та обрізати нігті.
Факти ICTV публікували календар церковних свят на 2020 рік, в якому можна знайти дати постів і поминальних днів.