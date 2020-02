Doom і Half-Life: у що пограти в березні 2020

Нарешті настав березень, який навіть незважаючи на велику кількість перенесень знакових проектів, порадує фанатів прекрасними відеоіграми.

Цього місяця знайдеться щось своє і для тих, хто шукає можливості розслабитися, і для любителів побачити більше “м’яса”.

Факти ICTV пропонують ознайомитися з п’ятьма відеоіграми, які опиняться на прилавках у березні 2020 року.

Doom Eternal

Продовження дуже вдалого перезапуску популярної серії Doom з’явиться на всіх актуальних платформах вже цього місяця.

Події Doom Eternal розгортатимуться через якийсь час після першої частини. Головний герой прокинеться після довгого сну лише для того, щоб зрозуміти, що демони заполонили Землю і тільки він може протистояти їм.

Геймплей залишиться таким самим динамічним і далі сповідуватиме підхід “не стій на місці, інакше помреш”. Агресивний стиль гри лише заохочуватиме гравців, даючи і додаткову броню, і патрони за страту демонів.

Як і раніше, у кожної зброї буде кілька режимів стрільби, які можна буде відкривати під час проходження і міняти прямо під час битви. Будуть як і вже знайомі речі на зразок міні-ракетниці на автоматі, так і нові “примочки”, як гак на двостволки.

Також додасться і руху в грі завдяки миттєвому ривку, який може здійснювати головний герой, і новим елементам платформінгу.

Проходження Doom Eternal займе більше часу, ніж оригінал, і в цьому допоможуть додаткові арени та можливість повторно проходити рівні, але вже з новими ордами демонів. Своїм дизайном це нагадує нові рівні складності в серії Devil May Cry.

Уже можна з упевненістю сказати, що відеогра перевершить оригінал і подарує багато годин брутальних веселощів всім любителям шутерів “старої школи”.

Дата виходу: 20 березня

Платформи: PlayStation 4, Xbox One, ПК

Half-Life: Alyx

У 2019 році Valve здивувала гравців, анонсувавши нову відеогру у всесвіті Half-Life, яка працюватиме на движку Source 2. І хоча зіграти в Half-Life: Alyx можна буде, лише маючи досить сильний ПК і шолом віртуальної реальності, це не зменшує інтересу суспільства.

Події Half-Life: Alyx розкажуть про пригоди Алекс Венс до повернення Гордона Фрімена у другій частині серії.

Розробники називають відеогру повноцінною новою історією у всесвіті Half-life, проходження якої займе близько 15 годин, що є дуже великим показником для VR-проектів.

Розробники обіцяють, що у відеогрі враховуватимуться всі нюанси віртуальної реальності, що сильно відрізнятиме її від інших частин серії.

Наприклад, щоб перезарядити пістолет, потрібно буде самому дістати магазин і вставити його в обойму.

Багато в чому геймплей буде зав’язаний на граві-рукавичках, які схожі на прототип граві-гармати, яку використовував Фрімен у другій частині серії.

Якщо у Valve знову вийде застосувати свою “магію”, то Half-Life: Alyx виведе відеоігри віртуальної реальності на новий рівень, на якому і перебуватиме планка для конкурентів.

Однак останні скріншоти розділили думку гравців про те, чи зможе нова частина серії порадувати фанатів, які вирішили витратитися на шолом віртуальної реальності.

Дата виходу: 23 березня

Платформи: ПК

Nioh 2

Хоча серія Dark Souls точно не отримає продовження, подібний жанр не помер, і в березні вийде один з його представників.

Nioh 2 обіцяє такий самий динамічний і важкий геймплей, як і перша частина серії. Однак відеогра перенесе гравців в еру Сенгоку в Японії – 1555 рік, і розповість про події, які відбувалися до оригіналу.

Цього разу головним героєм виступатиме містичний воїн, який здатний не тільки на рівних битися з йокаями, але і користуватися їхніми трюками.

Це і стане основною фішкою Nioh 2. Головний герой зможе сам перетворюватися в йокая, що значно посилюватиме його зброю, а також вбирати силу інших ворогів та використовувати їхні атаки під час битви.

Однак пробігти всю гру у вигляді йокая не вийде, тому гравцям, як і раніше, доведеться добре відточити володіння своєю зброєю, різновидів якої додалося, в трьох різних стійках, щоб мати мінімальний шанс для проходження Nioh 2.

Гравці також зможуть створити свого власного персонажа, на відміну від першої частини серії, де був визначений головний герой. З’явиться і можливість викликати інших гравців, щоб разом битися з йокаями.

Можна сміливо сказати, що Nioh 2 не розчарує як фанатів першої частини, так і тих, хто шукає відеогру, яка зможе замінити Dark Souls.

Дата виходу: 13 березня

Платформи: PlayStation 4

Animal Crossing: New Horizons

Для любителів різних життєвих симуляторів цього місяця вийде Animal Crossing: New Horizons, що не тільки збереже атмосферу, якою так полюбилася серія, але і принесе багато цікавих змін.

Як і раніше, у відеогрі не буде мети або лінійного сюжету. Після того, як гравець потрапить на острів, він сам може вирішувати, з якими антропоморфними тваринами йому вибудовувати стосунки, чим займатися, як зводити будинок тощо.

Цікавим нововведенням є те, що острів адаптуватиме пору року залежно від того, в якій півкулі – північній або південній – живе гравець.

Залежно від сезону відрізнятиметься і те, чим може зайнятися головний герой. Наприклад, взимку можна буде зліпити сніговика, а влітку пополювати на жуків.

Спочатку на острові не буде практично нічого, однак гравці зможуть збирати ресурси і створювати різні речі на зразок столів, багать, вудок та інших корисних речей.

Також на острів можна буде запросити інших гравців і досліджувати його разом. На одному острові можуть перебувати до восьми переселенців в онлайн-режимі і до чотирьох в локальному кооперативі.

Однак для кожної системи Nintendo Switch буде доступний лише один острів, що може засмутити деяких фанатів. Також у гру додана функція автозбереження, що має запобігти можливості перезавантажити її.

Розробники обіцяють, що не закидатимуть Animal Crossing: New Horizons, і вона отримає безкоштовні оновлення, які додадуть нових мешканців, предмети і багато іншого.

Дата виходу: 20 березня

Платформи: Nintendo Switch

Ori and the Will of the Wisps

Несподівана метроідванія про духа Орі у 2015 році завоювала серця багатьох гравців своєю графікою і незвичайним геймплеєм.

Через п’ять років у гравців знову буде можливість зануритися в казковий світ в Ori and the Will of the Wisps, яка обіцяє принести багато нового, але і залишити те, за що її полюбили передусім.

Так, у відеогрі залишиться велика кількість платформінгу, який використовуватиметься для подолання перешкод і знаходження різних секретів, які розкидані світом.

Також гравцям не доведеться зберігатися, використовуючи спеціальну функцію. Ori and the Will of the Wisps автоматично записуватиме прогрес у ключові моменти.

У новій частині Орі не буде таким беззахисним. У духа з’явиться спеціальний меч, яким він розбиратиметься з різними недружніми мешканцями нового лісу. Завдяки появі цієї механіки у відеогру ввели і босів, битви з якими повинні урізноманітнити геймплей.

Крім того, розробники вирішили відмовитися від системи розвитку, яка була в першій частині, і ввели осколки, які дають різноманітні бонуси Орі. Ця система нагадує талісмани з відеоігри Hollow Knight.

Розробники обіцяють, що проходження Ori and the Will of the Wisps займе близько 24 годин, що втричі перевищує тривалість першої частини.

Дата виходу: 11 березня

Платформи: Xbox One, ПК

Фото: Bethesda, Half-Life, PlayStation, Nintendo, Ori The Game

Видео: Bethesda Softworks, Valve, PlayStation, Nintendo UK, IGN