Компанія Facebook скасувала щорічну конференцію розробників програмного забезпечення F8 через спалах коронавірусу у світі.

Конференція повина була відбутися 5-6 травня в Сан-Хосе (Каліфорнія).

– Щорічно ми чекаємо на зустріч з представниками спільноти розробників з усього світу на конференції F8 у США, де можемо поділитися нашим баченням майбутнього і способами його досягнення. Однак, з огляду на побоювання щодо вірусу Covid-19, ми ухвалили складне рішення про скасування зустрічі в травні 2020 року, – повідомив директор з партнерства Константінос Папамілтіадіс.

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У компанії також повідомили, що замість щорічної конференції розраховують провести для розробників менш масштабні зустрічі, а також відеоконференції та онлайн-семінари.

До слова, це друга конференція, яку Facebook скасовує через коронавірус. Раніше компанія скасувала глобальний маркетинговий саміт, який повинен був відбутися в березні у Сан-Франциско.

Нагадаємо, у FA підтвердили ймовірність скасування Євро-2020 через коронавірус. Футбольна асоціація Англії (FA) відстежує його потенційний вплив на чемпіонат.

Джерело: Konstantinos Papamiltiadis