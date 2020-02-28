Детальний гороскоп на тиждень з 2 до 8 березня 2020 року склала астролог Марина Скаді (Marina Sokolova).

5 березня Венера у гармонійному аспекті з Меркурієм ретроградним у Рибах і переходить у знак Тельця, в статус свого управління. Цей аспект допомагає висловити свої почуття та інтереси, прийти до спільної думки у важких сімейних та особистих питаннях.

6 березня Меркурій на ретрофазі входить у знак Водолія до 16 березня, у цей час проявиться максимальна свобода у спілкуванні.

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7 і 8 березня Венера – планета кохання та комфорту в поєднанні з Ураном – планетою несподіванок і революцій, дає нестійкий емоційний фон, підвищену пристрасність та інстинктивність, але враховуйте і те, що така поведінка може сприяти напруженню у взаєминах.

Гороскоп для Овнів

Через бажання усамітнитися цього тижня вас не можна буде назвати відкритою людиною. У парі виникає роздратування. Намагайтеся стримувати свої емоції, бо напруга пройде, а неприємний післясмак залишиться. Несприятливий період для офіційних візитів, відвідування інстанцій. Можливі фінансові та ділові проблеми, зменшення прибутку. Краще відмовитися від укладення договорів, інакше чекайте розчарування.

Гороскоп для Тельців

У цей період вам здається, що все йде не за планом, а насправді можливий несподіваний поворот подій. Проблеми у стосунках як ділового, так і особистого характеру виникають через недовіру, а також скупість. Більшість людей у цей період схильні вступати у відкрите протистояння. Особливо це стосується керівництва і впливових людей. Складно знайти взаєморозуміння, заступництво та матеріальну підтримку. Можливі фінансові, майнові та господарські складнощі.

Гороскоп для Близнюків

Одноманітність у спілкуванні, обстановці та роботі швидко стомлює, тому потрібна часта зміна діяльності. Несприятливий час для інтелектуальної праці. Здібності до знань і пам’ять не будуть на висоті. Ваші партнери порушують зобов’язання, які вони давали раніше. Складнощі в контактах, сумбурність, що відбувається навколо вам заважають у діловому житті. Можливі сварки з братами та сестрами, а також з дітьми.

Гороскоп для Раків

Ваш мінливий настрій та егоїзм можуть сильно зіпсувати стосунки з навколишніми. Емоції в цей період будуть намагатися контролювати вас, однак постарайтеся все-таки залишатися з холодним розумом. Настав період, коли можна та потрібно довіряти першому враженню, а перша промайнула думка виявляється найбільш правильною. Ви також здатні уникнути багатьох неприємностей за умови, якщо довірятимете своїй інтуїції, але не плутайте її з підозрілістю.

Гороскоп для Левів

Постарайтеся зайнятися справами, які вимагають творчості та фантазії. Слушна нагода відвідати видовищні та розважальні заходи. Бо лінь і небажання займатися рутинною роботою можуть призвести до неефективного використання часу та сприятливих можливостей. Справи, пов’язані з матеріальними цінностями, йдуть не за планом, а все через щедрість і широту душі, які в цей період межують з марнотратством.

Гороскоп для Дів

У фінансах і стосунках настає сприятливий період. Цього тижня вас супроводжують гармонія та впевненість у собі. Період сприятливий для ділової активності, спілкування з партнерами: публічних виступів, рекламних заходів, переговорів. З’являється можливість вступити в якесь товариство, знайти своїх однодумців. Ефективно проходять неформальні зібрання та заходи.

Гороскоп для Терезів

Прагнення до незалежності як в особистих, так і фінансових стосунках. Хороший період для встановлення ділових партнерських стосунків з друзями. Можете розраховувати на несподівані знайомства, також ваші дружні стосунки можуть перерости в особисті. Будь-які заплановані справи супроводжуються клопотами та необхідністю якихось змін. Сприятливий час для громадської діяльності, реалізації перспектив, нових контактів.

Гороскоп для Скорпіонів

Вам властива ексцентричність і бажання виділитися чимось незвичайним, ви вільні у самовираженні. На тижні може потішити несподівана вигода, одноразова виплата, подарунки, відкриття нових фінансових і соціальних можливостей. Громадська діяльність приносить задоволення. У цей період ви зможете реалізувати багато творчих ініціативи та проектів. Зростає прагнення до лідерства, а разом з тим відкриваються нові перспективи, які вимагаються нових знань.

Гороскоп для Стрільців

Несприятливий період для вирішення проблем партнерських або сімейних стосунків, а також взаємовідносин з дітьми. Вам захочеться придушувати партнера, стверджувати свій авторитет. Краще проведіть цей тиждень на самоті – так ви збережете мир у родині та своє психічне здоров’я. Відкладіть укладення угод, звернення до керівництва або проведення фінансових операцій. Нервозність, поганий настрій та втрата пильності можуть призвести до травматизму.

Гороскоп для Козерогів

Ви активні та наполегливі в пошуку задоволень і контактів з протилежною статтю. Імпульсивні дії, пристрасність та непередбачуваність можуть поставити під питання мир і гармонію в родині. Схильні втручатися в будь-які ризиковані ситуації, робити необдумані вчинки і ухвалювати поспішні рішення. Прагнення домогтися всього одразу, перевищуючи свої можливості, призведе до сильного внутрішнього перенапруження та поганого настрою.

Гороскоп для Водоліїв

У спілкуванні стаєте дуже активними та енергійними, однак утримайтеся від необачних обіцянок. Добре проявляєте себе в професії, з’являється творча активність, впевненість у собі. Стежте за тим, щоб не було перевтоми через контакти, інакше роздратування та поганий настрій можуть призвести до сімейних конфліктів. З дітьми не просто знайти взаєморозуміння, але намагайтеся не допускати батьківського тиску щодо них. Будь-які розбіжності з партнерами та членами сім’ї ви зможете вирішити шляхом переговорів.

Гороскоп для Риб

Розсудливість і практичність на висоті, тому ви примудряєтеся практично будь-яку ситуацію обертати на свою користь. З’являться рішення щада давніх питаннь, пов’язаних з документами, договорами та суперечками. Обставини цього періоду зачіпають інформацію про вас або призначену насамперед для вас. З’являється прагнення щось змінити у своєму житті. Завдяки бажанню висловитися або продемонструвати іншим свої знання з’являються нові знайомства.

До слова, раніше Факти ICTV публікували політичний гороскоп, в якому розкрили таємниці майбутнього для топ-чиновників.