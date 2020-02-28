У п’ятий день Масляної зять запрошує тещу в гості на млинці, приготовані власноруч.

Запрошення тещі на вечірки було цілим ритуалом. З вечора вона мала прислати у дім молодих все необхідне для приготування млинців: сковороду, черпак і навіть діжки для тіста. Зі свого боку тесть надсилав мішок борошна та масло.

Вранці зять відправляв за тещею спеціальних позиваток. Чим більше їх було, тим більше поваги та шани виявляв зять до тещі.

Цього дня молоді кликали батьків у гості не просто на частування, а й для того, щоб повчитися у них розуму, а також вислухати їхні поради та настанови. Після цього зять катав тещу вулицею. Злу та сварливу тещу зазвичай везли нерівною дорогою, а ласкаву – рівною.

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Цікаво, що за дотриманням традицій на тещині вечірки стежило все село. Тому неповагу зятя до звичаїв вважали соромом і нерідко це ставало приводом до вічної ворожнечі з тещею.