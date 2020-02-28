У православних 28 лютого відведено під святкування на честь Віленської ікони Божої Матері. Її ще називають ікона Божої Матері з півмісяцем.

Також православні згадують апостола Онисима – покровителя вівчарства.

Україна відзначає День штурманської служби авіації Збройних сил України.

Іменини справляють Єфросинія і Софія, а також Олексій, Арсеній та Афанасій, Іван, Михайло, Микола, Павло, Пафнутій і Петро, ​​Семен.

Прикмети на 28 лютого:

сніг вже повністю розтанув, а на дорогах багато калюж – до хорошого сінокосу;

мало снігу – до неврожаю;

червоний захід сонця – до хуртовини;

бурульки довгі висять ще – до затяжної весни;

східний вітер – до піщаних бур влітку;

багато зірок на небі – багато ягнят вродить;

яскравий місяць добре видно на небі – морози затримаються.

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Що не можна робити 28 лютого:

виходити з дому без молитви – наврочать;

будувати плани і, особливо, ділитися ними – усе піде через пень-колоду.

Факти ICTV також публікували календар неофіційних свят в Україні на 2020 рік.