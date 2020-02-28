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Факти / Lifestyle

Яке свято сьогодні, 28 лютого

У православних 28 лютого відведено під святкування на честь Віленської ікони Божої Матері. Її ще називають ікона Божої Матері з півмісяцем.

Також православні згадують апостола Онисима – покровителя вівчарства.

Україна відзначає День штурманської служби авіації Збройних сил України.

Іменини справляють Єфросинія і Софія, а також Олексій, Арсеній та Афанасій, Іван, Михайло, Микола, Павло, Пафнутій і Петро, ​​Семен.

Прикмети на 28 лютого:

  • сніг вже повністю розтанув, а на дорогах багато калюж – до хорошого сінокосу;
  • мало снігу – до неврожаю;
  • червоний захід сонця – до хуртовини;
  • бурульки довгі висять ще – до затяжної весни;
  • східний вітер – до піщаних бур влітку;
  • багато зірок на небі – багато ягнят вродить;
  • яскравий місяць добре видно на небі – морози затримаються.

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Що не можна робити 28 лютого:

  • виходити з дому без молитви – наврочать;
  • будувати плани і, особливо, ділитися ними – усе піде через пень-колоду.

Факти ICTV також публікували календар неофіційних свят в Україні на 2020 рік.

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