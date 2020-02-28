У православних 28 лютого відведено під святкування на честь Віленської ікони Божої Матері. Її ще називають ікона Божої Матері з півмісяцем.
Також православні згадують апостола Онисима – покровителя вівчарства.
Україна відзначає День штурманської служби авіації Збройних сил України.
Іменини справляють Єфросинія і Софія, а також Олексій, Арсеній та Афанасій, Іван, Михайло, Микола, Павло, Пафнутій і Петро, Семен.
Прикмети на 28 лютого:
- сніг вже повністю розтанув, а на дорогах багато калюж – до хорошого сінокосу;
- мало снігу – до неврожаю;
- червоний захід сонця – до хуртовини;
- бурульки довгі висять ще – до затяжної весни;
- східний вітер – до піщаних бур влітку;
- багато зірок на небі – багато ягнят вродить;
- яскравий місяць добре видно на небі – морози затримаються.
Читайте: Церковні свята, пости та поминальні дні – календар на 2020 рік
Що не можна робити 28 лютого:
- виходити з дому без молитви – наврочать;
- будувати плани і, особливо, ділитися ними – усе піде через пень-колоду.
Факти ICTV також публікували календар неофіційних свят в Україні на 2020 рік.