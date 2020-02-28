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Факти / Lifestyle

Який сьогодні, 28 лютого, місячний день

28 лютого Місяць перебуває в знаку Телець. Це 6 місячний день.

Цей період буде хорошим для вирішення фінансових питань. У багатьох в 6 місячний день загострюється інтуїція і легко налагоджуються найрізноманітніші контакти.

Відмінний період для романтичних зустрічей і спілкування з представниками протилежної статі.

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В цей день рекомендується провести вечір в компанії друзів або другої половинки. Також 28 лютого гарний час для вирішення питань, пов’язаних з нерухомістю.

Що можна робити 28 лютого: здійснювати великі угоди.

Що категорично не можна робити в 6 місячну добу: з’ясовувати стосунки.

Раніше Факти ICTV склали місячний календар на березень 2020 по днях.

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