Погода в Україні 29 лютого буде сонячною на всій території України.
На Заході України очікується від +5 до +9 вдень та до -2 вночі.
У центральних областях України температура підніметься до +10, а вночі опуститься до -2.
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У Києві погода очікується від +5 до +7 вдень та до -2 вночі.
На Півдні синоптики прогнозують потепління до +11.
На Сході очікується до +8 вдень та до -4 вночі.
Нагадаємо, днями через буревій понад 500 населених пунктів у 12 областях України залишилися без світла. Потужний вітер валив дерева, зривав дахи та обривав дроти.
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