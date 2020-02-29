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Погода в Україні на 29 лютого (КАРТА)

Погода в Україні 29 лютого буде сонячною на всій території України.

На Заході України очікується від +5 до +9 вдень та до -2 вночі.

У центральних областях України температура підніметься до +10, а вночі опуститься до -2.

погода 29 лютого

Читайте: +7 і дощі зі снігом: прогноз погоди в Україні на вихідні (КАРТА)

У Києві погода очікується від +5 до +7 вдень та до -2 вночі.

На Півдні синоптики прогнозують потепління до +11.

На Сході очікується до +8 вдень та до -4 вночі.

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