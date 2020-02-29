PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle

Прикмети і заборони у високосний рік 2020

Прикмети у високосний рік 2020 стануть корисною інструкцією, як спокійно пройти цей період і не нажити проблем. Часто його асоціюють з бідою, і тому заборони у високосний рік 2020 допоможуть попередити негативні ситуації.

Високосний рік вважається категорично невідповідним періодом для більшості починань, але чому так відбувається – достовірно невідомо.

Читайте: Що чекає Донбас і Крим – гороскоп на 2020 рік

Факти ICTV розібралися, що не можна робити у високосний рік 2020 і які є прикмети.

Заборони у високосний рік 2020:

  • продавати тварин або заводити нових;
  • вінчатися і одружуватися;
  • починати власну справу;
  • змінювати роботу;
  • купувати житло;
  • вагітніти і народжувати дітей;
  • розповідати комусь про свої справи і плани;
  • висаджувати і сіяти.

Прикмети у високосний рік 2020:

  • у високосний рік не можна нічого купувати на смерть, інакше вона скоро настане.
  • собаки виють – не до добра. Якщо ви почули їх виття, тоді скажіть: Вся сім’я при мені (імена членів вашої сім’ї). Амінь.
  • не можна підбирати з землі круглі предмети – не до добра.
  • не можна збирати гриби і траву, особливо на Івана Купала, який проходить 6 липня. Прийшовши в ліс, треба вимовити: Високосний рік, залиш собі погане, а мені дай взяти дороге. Амінь.
  • вагітним не можна стригти волосся.
  • якщо дитина народиться 29 лютого, в документах про народження рекомендується записати 28 лютого або 1 березня.
  • у високосний рік не можна колядувати.

Раніше Факти ICTV публікували фінансовий гороскоп для всіх знаків зодіаку на 2020 рік.

Фото: Dreamstime

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка