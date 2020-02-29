Шостий день Масляної 2020 – Зовичині посиденьки (традиції)

У шостий день Масляної молоді невістки запрошують у гості зовиць – сестер чоловіка. Тому його називають Зовичиними посиденьками.

Якщо зовиця була незаміжня, то на веселощі невістка запрошувала своїх незаміжніх подруг. А якщо сестри чоловіка були заміжніми, то й подруг кликали заміжніх. Водночас кожній із зовиць невістка мала підготувати подарунок.

Шостий день Масляної вважали своєрідними оглядинами молодої дружини. Оцінювали її частування, спілкування і навіть погляд на свого молодого чоловіка. Кульмінацією оглядин був ритуал прилюдного цілування.

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Як і в інші дні Масляної, в суботу люди веселилися, влаштовували кулачні бої та каталися на санях. Крім того, поминали покійних, ходили на кладовище, а після – пригощали млинцями навіть домашніх тварин.

Також у цей день наряджали солом’яне опудало. На ношах його несли в кінець села, розпалювали велике вогнище та спалювали Масляну.

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