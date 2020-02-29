Високосний рік 2020: дудл Google

З нагоди високосного року Google створив святковий дудл.

Число 28 зображене з одного боку, а одиниця – з іншого, ніби як зайва. Все тому, що 29 лютого буває раз на чотири роки.

Зявляється воно так рідко, бо період повного обертання Землі навколо Сонця становить 365 днів і шість годин. Цей період часу називається календарним роком.

Але шість годин у календарі не враховуються, тому за чотири роки накопичується додаткова доба.

Читайте: Що таке високосний рік і чому так називається

До речі, високосний рік у народі вважається нещасливим. Здавна вірили, що це категорично несприятливий період для більшості починань.

Що не можна робити у високосний рік 2020 і які є прикмети можна прочитати у нашому матеріалі.