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Високосний рік 2020: Google створив святковий дудл

З нагоди високосного року Google створив святковий дудл.

Число 28 зображене з одного боку, а одиниця – з іншого, ніби як зайва. Все тому, що 29 лютого буває раз на чотири роки.

Зявляється воно так рідко, бо період повного обертання Землі навколо Сонця становить 365 днів і шість годин. Цей період часу називається календарним роком.

Але шість годин у календарі не враховуються, тому за чотири роки накопичується додаткова доба.

Високосний рік 2020: дудл Google

Читайте: Що таке високосний рік і чому так називається

До речі, високосний рік у народі вважається нещасливим. Здавна вірили, що це категорично несприятливий період для більшості починань.

Що не можна робити у високосний рік 2020 і які є прикмети можна прочитати у нашому матеріалі.

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