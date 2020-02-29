29 лютого – це день високосного року, що випадає один раз у чотири роки.

Якщо вірити численним приказкам та прикметам, то високосний рік може принести чимало бід. З давніх-давен вважалося: для того, щоб спробувати уникнути цього, варто дотримуватися низки встановлених заборон.

Також цей день ще називають Касьяновим. Походить від імені святого Іоанна Касіяна Римлянина, який зрадив Бога.

Іменини святкують Ілля та Порфирій.

Народні прикмети на 29 лютого:

Ліс тріщить – чекай морозу, шарудить – відлиги.

Туман або сніг в цей день – до врожаю.

Сни, побачені 29 лютого, скоро збудуться.

Не пускай на ніч сторонніх людей – до хвороби.

Якщо собаки не гавкають і не співають півні, над будинками кружляють великі зграї ворон або пугач випадково залетів у село, то чекай страшної епідемії.

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Що не можна робити 29 лютого:

не можна починати щось нове;

не можна влаштовувати весілля;

не можна здійснювати важливі покупки або угоди.

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