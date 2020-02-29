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Факти / Lifestyle

Який сьогодні, 29 лютого, місячний день

29 лютого Місяць перебуває в знаку Телець. Це 7 місячний день.

Цей період буде хорошим для матеріальної стабільності, тому рекомендується зайнятися вирішенням фінансових питань.

Це також хороший час і для ділової активності. Однак в суботу краще більше часу приділити відпочинку і спілкування з близькими.

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У 7 місячну добу необхідно скласти чіткий план дій на наступний тиждень і накопичити сили.

Що можна робити 29 лютого: планувати наступний тиждень.

Що категорично не можна робити на 7 місячну добу: зловживати алкоголем.

Раніше Факти ICTV склали гороскоп для всіх знаків зодіаку на березень 2020.

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