29 лютого Місяць перебуває в знаку Телець. Це 7 місячний день.

Цей період буде хорошим для матеріальної стабільності, тому рекомендується зайнятися вирішенням фінансових питань.

Це також хороший час і для ділової активності. Однак в суботу краще більше часу приділити відпочинку і спілкування з близькими.

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У 7 місячну добу необхідно скласти чіткий план дій на наступний тиждень і накопичити сили.

Що можна робити 29 лютого: планувати наступний тиждень.

Що категорично не можна робити на 7 місячну добу: зловживати алкоголем.

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