Погода в березні 2020 буде зимовою. Морози досягнуть 12-17 градусів. Справжня весна прийде тільки з 24 числа.

Про це розповів народний синоптик Леонід Горбань.

За його словами, на початку березня буде плюсова температура. Температура повітря прогріється до +7 +8 градусів. У частині областей можливі дощі.

З 9-10 березня погода різко погіршиться і прийдуть морози. Стовпчик термометра кожен день буде опускатися на кілька градусів. Також можливі дощі з мокрим снігом.

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14-17 березня буде найхолодніше. Морози досягнуть позначки-12-14 градусів, можливі снігопади, хуртовини та ожеледь.

З 20 березня температура повітря підніметься до -7-8 градусів, але її супроводжуватимуть снігопади.

Холодна погода затримається до 23 березня.

Потепління почнеться з 25 березня. З 25 по 29 березня стовпчики термометрів піднімуться до +3 +7 градусів, а 30-31 березня – до +11 +12 градусів тепла.

Раніше повідомлялося, що погода в Україні на 2020 рік буде досить теплою. Весна прийде за календарем, але в другому місяці будуть невеликі заморозки.