Всесвітній день цивільної оборони щорічно відзначають 1 березня.

Цей день обрано не випадково. Адже 1 березня 1972 року була заснована Міжнародна організація цивільної оборони (МОЦО), але святкувати Всесвітній день цивільної оборони почали у 1992 році.

Основною ціллю цього дня є поширення знань про цивільну оборону та підвищення авторитету рятувальних служб.

Чим займається МОЦО

Це єдина міжурядова організація, яка спеціалізується на цивільній обороні на міжнародному рівні.

Серед її основних завдань – обмін досвідом між країнами-учасниками, спільна ліквідація наслідків стихійних лих та інших НС, організація і доставлення гуманітарної допомоги у світі, сприяння створенню та посиленню структур цивільного захисту в країнах, де вони ще не створені.

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Почалося все у 1931 році, коли французький генерал медичної служби Жорж Сен-Поль заснував у Парижі Асоціацію Женевських зон, яка потім була перетворена на Міжнародну організацію цивільної оборони.

У 1972 році вона отримала статус міжурядової. Саме 1 березня набрав чинності її статут, який схвалили 18 держав.

Наразі статус повноправного члена у МОЦО мають 55 країн, спостерігачами є 19 держав, серед них і Україна, яка представлена Державною службою з надзвичайних ситуацій.

Напрямки діяльності МОЦО:

підготовка національних кадрів у галузі управління в період надзвичайних ситуацій;

надання технічної допомоги державам у створенні та покращенні систем попередження НС і захисту населення;

пропаганда досвіду і знань з ЦО і питанням управління в період НС.

Підготовка спеціалістів проводиться в Учбовому центрі у Швейцарії.

Розповсюдження світового досвіду з цивільної оборони здійснюється через центр документації МОЦО та журнал Цивільна оборона, що видається чотирма мовами.

Україна у МОЦО

Україна увійшла до складу Міжнародної організації цивільної оборони як спостерігач 25 липня 1998 року.

Цивільна оборона у незалежній Україні розпочала своє існування на засадах закону Про цивільну оборону України від 3 лютого 1993 року.

Указом президента України від 28 жовтня 1996 року створено Міністерство з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи.

А 9 грудня 2010 року його реорганізували у Міністерство надзвичайних ситуацій.

24 грудня 2012 року указом президента №726/2012 МНС реорганізоване у Державну службу України з надзвичайних ситуацій, діяльність якої координується Кабміном через міністра внутрішніх справ.

Хто очолює МОЦО

З 18-го жовтня 2018 року обов’язки Генерального секретаря МОЦО виконує полковник Белькасем Елькетруссі.

Генерального секретаря МОЦО призначає Генеральна ассамблеея за поданням Виконавчої ради.

Він зобов’язаний бути присутнім на всіх нарадах Організації, але може також делегувати ці функції.

Крім того, він Генсекретар МОЦО надає щорічні фінансові звіти і проект бюджету, призначає персонал секретаріату.