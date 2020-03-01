Куди піти 8 березня 2020 року - Афіша

Афіша на 8 березня цього року наповнена захопливі заходами, які будуть присвячені першому святу весни – Міжнародному жіночому дню.

Вирішити, куди піти 8 березня 2020 не складе труднощів, оскільки виступи очікуються на будь-який смак. Це і концерт з грузинською атмосферою, і ліричні світові хіти у виконанні оркестру, і гумористичний стендап.

Факти ICTV склали список, куди піти 8 березня 2020 у Києві.

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Балет Сухішвілі

8 березня, 15.00 та 19.00

Палац Україна

Вартість: 800-1 950 грн

Купити квитки можна тут

Національний балет Грузії Сухішвілі виступить для жінок 8 березня на сцені палацу України. 100 танцюристів і 2 500 костюмів, оркестр, унікальні інструменти і грузинська енергетика подарують всім незабутні враження.

Шоу Національного балету Грузії не має аналогів. Протягом трьох поколінь балетом керує династія, яка передає нащадкам національні та сімейні традиції, відроджуючи культуру грузинського танцю, що став всесвітньо відомим феноменом.

Вже багато років Сухішвілі збирають повні зали по всьому світу. Технікою їх танцю і точністю рухів захоплюються, а неповторні сценічні образи викликають захват.

Stand up про жінок та інші заморочки

8 березня, 19.00

Будинок звукозапису Українського радіо

Вартість: 200-600 грн

Купити квитки можна тут

На честь 8 березня стендап-комік Макс Вишинський запрошує посміятися над своїми стосунками.

Макс – чесний і щирий комік, який жартує про стосунки і може їх зберегти.

Також він неодноразовий переможець Розсміши коміка і один з найбільш затребуваних українських комедіантів.

8 березня ви не почуєте старих тем, всі жарти та історії коміка взяті з реального життя. У вас складеться враження, що Макс знає все про вас і вашу другу половинку.

Lords of the Sound Love Story

8 березня, 19.00

Палац культури КПІ

Вартість: 350-1 050 грн

Купити квитки можна тут

8 березня в концертному залі КПІ пройде святковий концерт Love Story від Lords of the Sound.

Музиканти влаштують справжній симфонічно-романтичний вечір. Традиційно найвідоміший український оркестр виконає чуттєві хіти світової музики з репертуару Whitney Houston, Gloria Gaynor, Sting та інших.

Також прозвучать саундтреки з кінофільмів Майстер і Маргарита, Зоряні війни, Сутінки, Титанік, Ромео і Джульєтта, Амелі, Мулен Руж, Запах жінки і La La Land.

Театр Теней Teulis

8 березня, 13.00, 16.00, 19.00

Національна музична академія України імені П. і. Чайковського

Вартість: 190-650 грн

Купити квитки можна тут

8 березня театр тіней Teulis представить легендарне шоу Твоя тінь.

У нього увійшли фрагменти з уже відомих шоу Повелителі тіней і Вічна історія, а також нові номери.

Театр тіней Teulis покаже, що всі фантазії можна втілити в життя за допомогою тіней людського тіла. Актори занурять вас у чарівне шоу, яке з легкістю підкорить найвибагливішого глядача.

За останні чотири роки театр тіней Teulis був фіналістом найбільших талант-шоу в Італії, Туреччині, Чехії та Словаччині.

Ріапобой. Святковий концерт з оркестром

8 березня, 19.00

Національна музична академія України імені П. І. Чайковського

Вартість: 290-1 790 грн

Купити квитки можна тут

Ріапобой запрошує відзначити перше свято весни. 8 березня Дмитро Шуров і його команда подарує великий концерт з оркестром у палаці Спорту.

За допомогою шоу Ріапобой хоче привітати не тільки жінок, але і свою велику pianofamily, яка існує вже 10 років.

Концерт відбудеться на підтримку нового альбому Ріапобой. ХІСТОРІ.

Шуров і його гурт виконають нові пісні наживо, вже улюблені хіти отримають несподіване оркестрове аранжування.

Раніше Факти ICTV писали, куди піти на 8 березня. Наш експерт Каріна Зуєва підготувала добірку закладів, де можна відсвяткувати Міжнародний жіночий день.