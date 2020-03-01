Місячний календар стрижок на березень 2020 містить багато корисних порад. У цьому місяці буде багато днів, коли зміна зачіски піде на користь.

Факти ICTV склали календар стрижок на березень 2020 по днях.

Місячний астропрогноз на 1 березня

Не варто відкладати стрижку. Нова зачіска подарує позитивні емоції, додасть волоссю сил і енергії.

Місячний астропрогноз на 2 березня

Стрижка прискорить ріст волосся, і воно стане неслухняним. На його якості це практично не позначиться, але волосся може почати витися.

Місячний астропрогноз на 3 березня

Стрижка може негативно вплинути на ваше самопочуття. Однак фарбування волосся натуральними рослинними барвниками на кшталт хни дозволить вам здобути прихильність начальника.

Читайте: Весняний манікюр 2020: що буде в моді

Місячний астропрогноз на 4 березня

Волосся стане неслухняним, практично всі маніпуляції з метою укладання волосся і надавання йому потрібної форми виявляться невдалими.

Місячний астропрогноз на 5 березня

Стрижка дозволить зберегти здоров’я і уберегтися від негативної енергетики образ. Фарбування волосся рослинними барвниками полегшить вирішення питань бізнесу і роботи.

Місячний астропрогноз на 6 березня

Стрижка волосся принесе матеріальне благополуччя. Фарбування натуральними барвниками так само приверне грошову енергію.

Місячний астропрогноз на 7 березня

Відмінний день для відвідування перукаря. Вдало пройдуть практично всі процедури з волоссям: стрижка, укладка, фарбування, тонування, знебарвлення.

Місячний астропрогноз на 8 березня

Стрижка може негативно позначитися на душевному спокої, призвести до депресії і навіть страху. Перемозі у справах може посприяти незначна зміна кольору волосся.

Місячний астропрогноз на 9 березня

Неприємності в плані здоров’я можуть бути спровоковані саме стрижкою.

Місячний астропрогноз на 10 березня

Укладка збереже форму довше, а завивка довго триматиметься. Чудово пройде фарбування, навіть зафарбовування сивини, тонування.

Місячний астропрогноз на 11 березня

Після стрижки волосся почне швидше рости, але стане неслухняним. Також воно може почати витися і погано піддаватися укладанню. Оздоровчі процедури для волосся принесуть багато користі. Віддайте перевагу легким маскам і натуральним трав’яним відварам або відвідайте професіонала.

Місячний астропрогноз на 12 березня

Стрижка допоможе посилити харизму, додасть сил і здоров’я. Особливо вона вплине на легені.

Місячний астропрогноз на 13 березня

Стрижка підійде для слабкого і тонкого волосся. Вона зробить його жорсткішим й густішим. Так само стрижка може вплинути на взаємини з протилежною статтю.

Місячний астропрогноз на 14 березня

Стрижка поліпшить емоційний фон і настрій. Щоб не зіпсувати собі позитивний настрій, фарбування волосся варто відкласти.

Місячний астропрогноз на 15 березня

Якщо ви хочете зберегти нову стрижку на довго, краще не стригтися. Волосся швидко відросте і буде неслухняним.

Місячний астропрогноз на 16 березня

Нова стрижка дозволить підвищити значимість в оточенні і поправити своє здоров’я, зокрема, дихальну систему. Але не варто стригтися дуже коротко, тому що волосся ростиме повільніше. Для поліпшення загального добробуту варто пофарбувати волосся в природний колір.

Місячний астропрогноз на 17 березня

Стрижка додасть сил і здоров’я. Після неї волосся стане густішим і міцнішим, випадання значно скоротиться. Фарбування і тонування пройде вдало, особливо зафарбовування сивини. Можна навіть піти на експерименти з кольором.

Місячний астропрогноз на 18 березня

Нова стрижка обдарує величезною кількістю енергії. Стрижіть волосся, якщо хочете зберегти нову зачіску надовго.

Місячний астропрогноз на 19 березня

Хороший день для експериментальних і екстравагантних стрижок і укладок. Також успішно пройдуть експерименти з незвичайним тонуванням або фарбуванням в яскравий, невластивий для вас колір.

Місячний астропрогноз на 20 березня

Стригти волосся можна тільки, якщо хочете сповільнити його ріст і зміцнити корені.

Місячний астропрогноз на 21 березня

Стрижка значно збільшить харизму і чарівність. Вона дозволить стати успішнішим серед навколишніх, підвищить популярність. Кардинальна зміна кольору волосся дозволить запастися енергією здоров’я і грошового добробуту.

Місячний астропрогноз на 22 березня

Через стрижку та миття голови може з’явиться лупа, якщо є така можливість, варто утриматися від цих дій. Хімічний вплив на волосся, завивка або фарбування, можуть негативно вплинути на нього і навіть пошкодити.

Місячний астропрогноз на 23 березня

Стрижка дозволить внутрішньо утвердитися, стати більш впевненою. Коротка стрижка підійде людям, які планують кардинально змінити життя. Фарбування волосся може спровокувати фінансові та проблеми зі спілкуванням.

Місячний астропрогноз на 24 березня

Стрижку варто відкласти, вона може негативно позначитися на зовнішньому вигляді. Волосся може почати випадати, кінчики будуть сіктися.

Місячний астропрогноз на 25 березня

Вдало пройде фарбування, загальнозміцнювальні процедури для волосся, тонування. Користь принесе масаж голови. Приплив крові до коренів волосся прискорить його ріст і поліпшить загальний стан.

Місячний астропрогноз на 26 березня

Стрижка забезпечить приплив матеріальної енергії. Також місяць, що зростає, прискорить ріст волосся.

Місячний астропрогноз на 27 березня

Нова зачіска, крім нових позитивних емоцій, додасть волоссю сил і енергії. Його зовнішній вигляд кардинально зміниться в кращий бік.

Місячний астропрогноз на 28 березня

Нова стрижка подарує натхнення, додасть творчих сил і енергії. Пофарбувавши волосся натуральними барвниками в світлий тон, привернете ділові зв’язки.

Місячний астропрогноз на 29 березня

Стрижка дозволить позбутися хвороб, також приверне гроші. Фарбувати волосся не варто, можна спровокувати розлад у родині або колективі.

Місячний астропрогноз на 30 березня

Стрижка загострить інтуїцію, яка в цей день, безумовно, допоможе. Місяць все ще росте, що посприяє росту волосся. Фарбування нагородить сексуальністю. Ви відчуєте впевненість в собі.

Місячний астропрогноз на 31 березня

Будь-який кардинальний вплив на волосся несприятливий. Щоб не привертати до себе негатив чи нещастя, не варто стригтися. Фарбування волосся так само не бажане, ви можете поставити під удар свою гідність.

Раніше Факти ICTV публікували найкращі ідеї весняного манікюру 2020 на короткі нігті. Цього року особливу популярність набувають все відтінки синього, техніка nail-art з фольгою і омбре.