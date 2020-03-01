Кіберспортсмен Олександр s1mple Костилєв заявив, що у фіналі турніру IEM Katowice 2020 з відеогри Counter-Strike: Global Offensive українська команда Natus Vincere (NaVi) і надалі гратиме на тому ж рівні, який показувала раніше.

За словами s1mple, NaVi будуть готові до протистояння з G2 Esports у фіналі турніру, який почнеться 1 березня о 18.00.

– Ми продовжимо виступати на тому ж рівні. Ми хочемо виграти хоча б один трофей з оновленим складом. Всі розуміють, що G2 Esports – дуже сильна команда, темна конячка цього турніру. Але ми будемо готові до зустрічі з нею, – розповів український гравець.

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Він також згадав про те, що у півфіналі – під час гри з Astralis – команда була максимально сконцентрована на матчі, і набирає форму з кожною новою зустріччю.

У півфіналі гравці постійно нагадували один одному, що не можна розслаблятися.

Нагадаємо, українська команда Natus Vincere перемогла Astralis з рахунком 2:0 за результатом двох сетів.

Матчі відбулися на картах Dust2 та Nuke. В обох сетах українці перемогли з рахунком 16:5.

Джерело: Sport.ua

Фото: Natus Vincere