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Факти / Lifestyle

Перший день весни: найкращі листівки з 1 березня

Щороку люди чекають на весну з особливим трепетом, адже не дарма цю пору року називають подихом надії. Після холодних зимових днів так хочеться тепла і сонечка.

Цьогоріч весна прийшла вчасно, однак на вулиці ще порівняно холодно, а приємні слова привітань наповнять ваших рідних та близьких променями надії та тепла.  Даруйте людям посмішки, а для цього Факти ICTV підготували для вас листівки з першим днем весни.

Відкритки з першим днем весни

Відкритки з першим днем весни

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Відкритки з першим днем весни

Відкритки з першим днем весни

Відкритки з першим днем весни

Нагадаємо, Укрзалізниця призначила ще один додатковий поїзд з Києва до Львова на 8 березня, а також додала кілька рейсів.

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