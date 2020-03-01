Щороку люди чекають на весну з особливим трепетом, адже не дарма цю пору року називають подихом надії. Після холодних зимових днів так хочеться тепла і сонечка.
Цьогоріч весна прийшла вчасно, однак на вулиці ще порівняно холодно, а приємні слова привітань наповнять ваших рідних та близьких променями надії та тепла. Даруйте людям посмішки, а для цього Факти ICTV підготували для вас листівки з першим днем весни.
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Нагадаємо, Укрзалізниця призначила ще один додатковий поїзд з Києва до Львова на 8 березня, а також додала кілька рейсів.
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