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Погода в Україні на 1 березня (КАРТА)

Погода в Україні на 1 березня буде доволі нестабільною.

Так, на Заході очікуються незначні дощі, вдень до +10.

На Півночі країни синоптики прогнозують сонце, вдень від +7 до +10, а вночі дійде до -3.

погода 1 березня

У Києві очікується вдень до +10, а вночі температура опуститься до -2.

Читайте: Аномально тепла зима в Україні: причину знайшли в Арктиці

На Сході країни прогнозують також сонячно і до +9 вдень.

У південних областях країни очікується потепління до +12 вдень та до -1 вночі.

Нагадаємо, днями через буревій понад 500 населених пунктів у 12 областях України залишилися без світла. Потужний вітер валив дерева, зривав дахи та обривав дроти.

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