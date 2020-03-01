Погода в Україні на 1 березня буде доволі нестабільною.
Так, на Заході очікуються незначні дощі, вдень до +10.
На Півночі країни синоптики прогнозують сонце, вдень від +7 до +10, а вночі дійде до -3.
У Києві очікується вдень до +10, а вночі температура опуститься до -2.
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На Сході країни прогнозують також сонячно і до +9 вдень.
У південних областях країни очікується потепління до +12 вдень та до -1 вночі.
Нагадаємо, днями через буревій понад 500 населених пунктів у 12 областях України залишилися без світла. Потужний вітер валив дерева, зривав дахи та обривав дроти.
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