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Факти / Lifestyle

Привітання з Масляною 2020 в картинках

Привітання з Масляною 2020 в картинках – це хороший спосіб зробити приємне для близьких.

Також це дуже зручно, якщо у вас немає можливості привітати родичів особисто.

У народному календарі Масляна маркує кордон зими і весни. Щорічно її дата змінюється залежно від дати святкування Великодня.

Читайте: Куди піти в Києві на Масляну: афіша заходів

Головними атрибутами народного святкування Масляної є млинці, спалювання опудала і народні забави.

Факти ICTV зібрали для вас найкращі привітання з Масляною 2020 у картинках.

Масляна 2020: привітання в картинках

Масляна 2020: привітання в картинках

Масляна 2020: привітання в картинках

Масляна 2020: привітання в картинках

Масляна 2020: привітання в картинках

Нагадаємо, Факти ICTV публікували історію та традиції Масляної.

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