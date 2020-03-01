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Факти / Lifestyle

Привітання з першим днем весни – найкращі листівки

Привітання з 1 березня – одне з найрадісніших справ після довгої зими. Це початок тепла і відчуття наближення сонячних днів.

З початком весни завжди хочеться привітати близьких, колег і друзів.

Факти ICTV підготували найкращі привітання у листівках з самим сонячним святом – першим днем весни.

Читайте: Календар державних свят на 2020 рік

С первым днем весны

С первым днем весны

С первым днем весны

С первым днем весны

С первым днем весны

До слова, крім офіційних державних свят, в Україні є ряд неофіційних дат, які також важливі.

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