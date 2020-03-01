Православні християни відзначають Прощену неділю 1 березня 2020 року – останній день Великої Масляної та переддень Великого поста.
У Прощену неділю варто відпустити всі образи та помиритися з людьми, з якими посварилися. Потрібно попросити прощення у рідних, близьких, друзів та колег, якщо свідомо чи ні ви могли їх образити.
Якщо у вас попросили вибачення, скажіть у відповідь: Бог простить і я прощаю.
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Якщо ж у Вас немає можливості особисто привітати зі святом близьких та попросити пробачення, то Факти ICTV створили святкові картинки.
Прощена неділя 2020
Привітання з Прощенною неділею
Прощена неділя – привітання в картинках
Привітання з Прощенною неділею в картинках
Прощена неділя – найкращі привітання
Нагадаємо, 24 лютого почалося стародавнє слов’янське свято – Масляна, а закінчується воно – 1 березня.