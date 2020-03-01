У православних християн 1 березня починаються заговини на Великий піст і відзначається Прощена неділя.

Прощена неділя — християнське свято. Це останній день Масляної та останній день перед початком Великого посту. В це свято ми повинні попросити вибачення у тих, кого образили, і пробачити своїм кривдникам.

Цей день також називають Сиропусним Тижнем, коли згадують вигнання Адама і Єви з раю.

1 березня святкують Всесвітній день компліменту, Міжнародний день дитячого телебачення і радіомовлення, Всесвітній день цивільної оборони, День Нуль дискримінації, Свято приходу весни.

Іменини відзначають Микола, Павло, Порфирій, Роман, Федір, Ганна, Марія, Маріанна.

Прикмети на 1 березня:

Буде гарна погода, якщо хмари розташовані високо і пливуть швидко.

Сновидіння, які наснилися 1 березня, можуть втілитися в реальному житті.

Якщо погода у цей день гарна, найближчим часом вона може змінитися.

Якщо у цей день наснився сон, він прогнозує добробут.

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Що не можна робити 1 березня:

Забороняється робити погані вчинки, ображати інших.

Не можна просити вибачення не від чистого серця або нещиро прощати.

Не рекомендується злитися, сваритися з близькими людьми та членами сім’ї, думати про погане, скаржитися.

Не можна бажати зла навколишнім, відмовляти в допомозі або милостині.

Небажано займатися важкою фізичною працею, прибирати, прати.

Не дозволяється їсти м’ясо.

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