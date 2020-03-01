1 березня Місяць перебуває в знаку Телець. Це 8 місячний день.
У неділю рекомендується зайнятися зміцненням матеріального становища і капіталовкладеннями.
1 березня добре починати будь-які справи, які вимагають особливої уважності. У цей місячний день будуть вдалими всі подорожі та відрядження.
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Також це сприятливий час для заняття фізичними навантаженнями і зустрічей з друзями.
У перший день весни поліпшується самопочуття і підвищується настрій.
Що можна робити 1 березня: займатися духовним розвитком.
Що категорично не можна робити в 8 місячну добу: приймати важливі рішення.
До слова, Факти ICTV склали гороскоп для всіх знаків зодіаку на березень 2020.
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