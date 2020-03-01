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Який сьогодні, 1 березня, місячний день

1 березня Місяць перебуває в знаку Телець. Це 8 місячний день.

У неділю рекомендується зайнятися зміцненням матеріального становища і капіталовкладеннями.

1 березня добре починати будь-які справи, які вимагають особливої ​​уважності. У цей місячний день будуть вдалими всі подорожі та відрядження.

Читайте: Календар магнітних бур у березні 2020

Також це сприятливий час для заняття фізичними навантаженнями і зустрічей з друзями.

У перший день весни поліпшується самопочуття і підвищується настрій.

Що можна робити 1 березня: займатися духовним розвитком.

Що категорично не можна робити в 8 місячну добу: приймати важливі рішення.

До слова, Факти ICTV склали гороскоп для всіх знаків зодіаку на березень 2020.

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