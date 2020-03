Хіти 90-х: кращі зарубіжні пісні

90-ті роки запам’яталися справжнім відривом у музичній індустрії. Це десятиліття почалось із вибуху гранжу, увірвалось танцювальними хітами, продовжилося великою кількістю хіп-хопу і R&B і закінчилося шаленою популярністю бой- і гьорлбендів.

Факти ICTV створили добірку зарубіжних хітів 90-х, які чув кожен. Давайте згадаємо ці яскраві і буремні часи.

Michael Jackson – Black or White (1991)

Відкриває нашу добірку король поп-музики – Майкл Джексон із хітом Black or White. Пісня, що закликає до расової гармонії, стала найуспішнішою з часів ери Billie Jean. Вона миттєво опинилася на вершині американського хіт-параду Billboard Hot 100 і британського UK Singles Chart. Вперше з 1960 року американський виконавець очолив цей британський чарт.

Nirvana – Smells like teen spirit (1991)

Культовий хіт Smells like teen spirit зробив Курта Кобейна і гурт Nirvana мегапопулярними. Трек багато тижнів очолював світові чарти, а альбом Nevermind розійшовся тиражем у 30 млн копій. Нещодавно кліп до пісні перейшов позначку в 1 млрд переглядів на YouTube.

Guns N ‘Roses – November rain (1992)

Ще один хіт 90-х, який встановив рекорд із прослуховувань та перевищив позначку в 1 млрд переглядів на YouTube. У 1992 році кліп на пісню November rain отримав нагороду MTV Video Music Award за кращу кінематографію.

Рок-балада відрізняється потужним об’ємним саундом, який створюється голосом Ексла Роуза, довгими гітарними партіями Сола Хадсона та клавішними інструментами.

Haddaway – What is love (1993)

Танцювальний хіт What is love виконавця Haddaway з дебютного альбому The Album буквально підкорив європейські, американські й азіатські чарти.

Американська асоціація компаній звукозапису RIAA присудила композиції золотий статус. Сьогодні вона входить практично до всіх збірників хітів 90-х, а кількість кавер-версій і реміксів налічується сотнями.

Corona – Rhythm of the night (1994)

Запальний хіт гурту Corona у середині 90-х лунав на всіх дискотеках і вечірках. Танцювальна композиція займала місця в першій десятці європейських хіт-парадів. У 2013 році журнал Vibe вніс Rhythm of the night до топ-30 танцювальних треків, які “змінили гру”.

No Doubt – Don’t speak (1995)

Don’t speak – найуспішніша робота групи No Doubt, яка отримала одразу дві премії Греммі в номінаціях Пісня року та Кращий виступ дуету або гурту. Композиція стала підсумком розриву довгих стосунків вокалістки Гвен Стефані і басиста Тоні Канела.

Spice Girls – Wannabe (1996)

Дебютний сингл британського гьорлбенду Spice Girls був написаний всього за тридцять хвилин. Дівчата заспівали про те, що жіноча дружба цінніша за стосунки із чоловіками. Композиція стала символом популярного у 90-ті руху за розширення жіночих прав Girl Power.

Celine Dion – My heart will go on (1997)

Саундтрек до культового фільму Титанік у виконанні Селін Діон у 1997 році очолював музичні хіт-паради у всьому світі. Композиція отримала премію Оскар і сьогодні займає 14 місце в списку найбільш успішних пісень, що коли-небудь звучали у кіно, за версією Американського інституту кіномистецтва.

Backstreet Boys – Everybody (1997)

Everybody входить до багатьох збірок хітів 90-х зарубіжної музики. Цей сингл із другого студійного альбому став у США платиновим із продажами в 2,1 млн екземплярів. Трек увійшов до топ-10 чартів понад 30 країн світу і став найуспішнішим за всю історію групи.

Britney Spears – Baby one more time (1998)

Дебютна пісня Брітні Спірс Baby one more time підкорила тинейджерів у всьому світі й одразу зробила співачку популярною. Це один із найбільш продаваних синглів усіх часів. У кліпі Брітні постала в образі скромної учениці католицької школи, яка ненадовго уявила себе бунтаркою.

Madonna – Frozen (1998)

У 1998 році Мадонна зважилася на кардинальні зміни у творчості. Frozen не схожа на попередні роботи співачки. Це електронна балада, в якій звучать близькосхідні ударні і розкривається абсолютно новий вокальний діапазон виконавиці.

Ти зломлений, якщо твоє серце не відкрите, – співає Мадонна.

Bomfunk MC’s – Freestyler (1999)

Фінський гурт Bomfunk MC’s наробив багато галасу, коли випустив Freestyler. Пісня стала світовим хітом, який довгий час лідирував у чартах десятків країн. У скандальному треку є багато відсилань до ненормативного. Однак музичні канали транслювали кліп без цензури.

Garbage – The world is not enough (1999)

The world is not enough – ще один мегапопулярний закордонний хіт кінця 90-х. Пісня стала головним саундтреком до однойменного фільму про Джеймса Бонда. Чуттєвий вокал фронтвумен групи Garbage Шерлі Менсон пронизує наскрізь.

У житті немає сенсу, якщо ти не відчуваєш себе живим, – співає Шерлі.

